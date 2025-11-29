國民黨台中市長初選內戰開打！楊瓊瓔：我和江啟臣是姐弟一起登山

楊瓊瓔宣佈參選台中市長後今天陪同盧秀燕出席大里區活動。（記者蔡淑媛攝）

國民黨台中市立委楊瓊瓔昨晚在臉書宣佈參選下屆台中市長，將與黨內早已表態的立法院副院長江啟臣互別苗頭。楊瓊瓔今天也與市長盧秀燕一起出席大里區農會活動，她強調，國民黨人才濟濟，透過主席鄭麗文為國民黨制定的新制，這樣的初選機制，公平競爭。

楊瓊瓔表示，自己準備好了！並稱和江啟臣是姊弟，江啟臣是黨內非常好的同志，姐弟一起努力、一起登山，有共同的目標，將盧秀燕市長打下的根基好上加好，讓台中繼續前進，更加的幸福。

針對盧秀燕之前多次表態支持江啟臣參選台中市長？楊瓊瓔回應，國民黨一定是團結的，尤其在鄭麗文多次表示會為國民黨來制定新制度，在2026年會推出最具民意以及最有實力的候選人，所以她也希望，透過這樣子初選機制，公平競爭，讓市民有智慧的去選擇、決定，這是大家一起來努力方向。

楊瓊瓔說，初選機制不設定任何的一個方式，她一切依照黨的這個規章。

楊瓊瓔宣佈參選台中市長，她說國民黨人才濟濟，希望透過國民黨制定的初選機制公平競爭。（記者蔡淑媛攝）

