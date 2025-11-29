選戰升溫！ 蘇巧慧勤走基層：拚民進黨議會過半、全力助攻小雞

新北市議員翁震州（右）、陳世軒（左）等人出席新莊後港昭德宮，陪同立委蘇巧慧（中）一同參拜。（記者羅國嘉攝）

2026年新北市長與市議員選戰持續升溫，民進黨部分將由立委暨市黨部主委蘇巧慧出陣，今（29日）率領議員翁震州等人到新莊後港昭德宮參拜。蘇巧慧表示，近來行程密集、每日奔走新北各區，就是希望貼近地方、傾聽民意，未來也將與黨籍議員持續合作，全力拚連任與議會過半。

今天議員翁震州、陳世軒及議會議長蔣根煌由助理等人出席，陪同蘇巧慧一同參拜。蘇巧慧指出，從今天起距離明年11月28日投票日已不到一年，她這段時間始終依照既定節奏，勤走新北大街小巷。今早多所樹林、鶯歌、新莊的國小舉辦校慶運動會，她也盡量是親自出席；結束校慶後隨即前往後港昭德宮，為了媽祖來台260週年慶典，大家齊聚一堂參拜祈福。

蘇巧慧表示，包含議員、議員主任及黨部幹部今日都到場參與，大家拜拜都誠心誠意。「這一年來，他們看到我無數次，這種心意其實就是要和大家站在一起。聽大家的聲音，然後為所有新北的市民來努力。」

被問到是否會展開更多「帶小雞」行程、協助站台，蘇巧慧強調，所有的行程本來就都是公開，而且看得出來民進黨籍的議員在地方上也都非常的勤快，團隊也都很堅強。所以其實在所有的行程當中，大家都常常會遇到，而且都是互相合作、互相打氣。未來這種機會會更多，她也會盡全力，讓民進黨籍議員，在新北市的選舉當中可以順利連任，新人當選、議會過半。

