沈榮欽批藍營喊「挑釁」喊8年：從未有人將小英如何挑釁說清楚

中國與台灣之間關係緊張，國內政治人物或名嘴等對於兩岸看法亦爭論不休。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，從鄭麗文接受《德國之聲》專訪開始，到近來羅世宏教授臉書貼文所引發的爭議，在我看來，其中十分重要的一點在於討論的語言過於模糊。

沈榮欽於臉書發文提及，在前總統蔡英文執政期間，藍白陣營說了蔡英文「挑釁」對岸上萬次，成為像是《少康戰情室》之類政論節目的口頭禪，但是我從來沒有看到任何一次，有任何人將蔡英文如何挑釁中國說清楚，一次都沒有。

真是令人困惑，在藍營的眼中，蔡英文執政期間幾乎每天都在挑釁中國，但是為什麼從來沒有人能夠說清楚，蔡英文究竟哪個政策或宣示挑釁中國、如何挑釁中國、利弊得失為何、替代方案是什麼。沒有，在蔡英文執政8年間，他從來沒有看過藍營有任何1次嚴肅地討論過蔡英文的挑釁，只是像個小和尚唸經一樣，不斷地重複「蔡英文挑釁對岸」，彷彿這樣就能神功護體，所有藍營的批評都成為正確的。

沈榮欽坦言，「在語言上，我相信『和平』和『對話』，就像我相信『保衛家園』與『自由民主』一樣，用抽象的語言，去爭論誰對誰錯，注定是徒勞無功的。就像我百分之百支持兩岸應該要溝通管道，而且層級越高越好，任何人都可以說出溝通管道的功能與重要性，但是避談建立溝通管道的方法，這些討論不過是空中樓閣。」

前2天他在海基會的一個場合上，聽到吳豐山董事長說，今年迄今，中國海協會對於海基會「已讀不回」的訊息，已經超過1萬則，這當然和海基會是否挑釁無關。事實上，就算中國拒絕和台灣溝通，雙方人民仍有數以萬計的事務性認證等工作，很多人不知道的是，兩岸這些事務性的工作，從來沒有中止，海協會收到我方訊息，也會協助完成，只是不會留下彼此溝通的證據，這其實是中共官員寧左勿右的表現，說明在習近平治理下的政治氣候，決定了官員行為的表現方式。

要讓兩岸恢復溝通，就不能停在紙面，光說明溝通的好處，而必須清楚的說明，我方由誰出面，向對方何人傳達訊息，傳達什麼樣的訊息，為什麼對方會接受我方的意見，其中的利弊得失，我方的訊息是否會造成我方不可回復的傷害，若對方不理睬則我方該如何回應，以及接下來我方的完整策略等等一系列問題。

當談論我方策略卻沒有進入這樣的深度，就會像鄭麗文與《少康戰情室》一樣，始終用華麗的辭藻阻止有意義的思辨，而模糊的語言是無法精確討論的。

