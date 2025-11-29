為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    重啟公地放領第一步 內政部審議通過326筆宜蘭大南澳土地

    2025/11/29 10:22 記者李文馨／台北報導
    總統賴清德（中） 本月21日到濁水溪北岸了解公地放領情況。（資料照）

    總統賴清德（中） 本月21日到濁水溪北岸了解公地放領情況。（資料照）

    總統賴清德日前宣示重啟公地放領政策，內政部昨召開公地放領審議會第1次會議，審議通過財政部國有財產署所提宜蘭縣大南澳地區326筆放領土地，面積約64公頃，後續將與財政部、縣市政府協力合作，儘速辦理租約清查等各項放領作業。

    內政部透過新聞稿表示，首次公地放領審議會審議通過財政部國有財產署所提宜蘭縣大南澳地區326筆放領土地，面積約64公頃，該案是重啟公地放領後的第一個審議案件，正式邁出放領工作的第一步。

    內政部說，依行政院指示，政府將基於依法行政、信賴保護與國土保育3個原則，重啟「國有平地耕地」及「國有邊際養殖用地」公地放領，並以宜蘭縣大南澳地區台拓地先行試辦。

    內政部強調，本次審議通過的宜蘭縣大南澳放領土地，後續將由財政部先依法儘速完成處分程序，再送交宜蘭縣政府公告放領及通知承租人申請承領。經申請承領的土地，將由縣府進行調查確定及通知繳價，待繳清地價後即可取得土地所有權。

    對於公地放領適用對象，內政部表示，申請承領的農民必須為65年9月24日前已合法訂定租約且至今仍承租，同時須符合「國有耕地放領實施辦法」及「國有邊際養殖用地放領實施辦法」規定。

