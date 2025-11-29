藍白要求國情報告》賴清德指2027中共武統節點 蔣萬安：本該說明清楚

台北市長蔣萬安今出席建安國小校慶。（記者甘孟霖攝）

總統賴清德26日舉辦記者會，指出中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備及複合式威脅，並且宣布以1.25兆特別預算厚植國防；國民黨、民眾黨昨（28日）均表態要邀請賴赴立法院報告。對此，台北市長蔣萬安今說，相關議題本就該說明清楚。

針對賴清德點出2027年的節點，蔣萬安昨於議會答詢（28日）也直言會擔心輝達招商受影響。蔣萬安今上午至大安區建安國小校慶，媒體問他是否支持要求賴清德到立院，針對軍備特別預算進行國情報告。蔣萬安表示，相關議題本來就該說明清楚。

另外，蔣萬安昨因近日香港、北市雙和市場大火開策進會，並要求稽查老舊建物，媒體今問，香港大火部份原因出自警鈴失效，是否一起稽查？蔣萬安表示，針對不同場所的警報設備，消防局都會規定每年做定期的稽查。昨天會議中，也針對這一次香港大火，檢視哪些台北市可以做得更好。

蔣萬安說，昨天在議會有表達過，對於未來建物外牆整修的部分，對於防護網，下週專家會議也會具體提出未來是否就強制使用防火材質；另外，對於外牆整修建物的鷹架架設，未來也可以思考就全面禁用竹子的棚架，這些都是藉由這一次目前所掌握相關的訊息所做的，避免台北市未來發生這樣的事情，確保市民的安全。

