    首頁 > 政治

    PO黃國昌獨自坐候機室照片 四叉貓酸：希望半夜有媒體去接機

    2025/11/29 10:56 即時新聞／綜合報導
    網紅「四叉貓」PO出黃國昌獨自在候機室坐著的照片，大酸「希望待會半夜有媒體願意去接機採訪他」。（圖擷取自 臉書）

    網紅「四叉貓」PO出黃國昌獨自在候機室坐著的照片，大酸「希望待會半夜有媒體願意去接機採訪他」。（圖擷取自 臉書）

    民眾黨主席黃國昌率團訪日，「涉外人士」爆料多位親台派政治人物拒絕，民眾黨副秘書長許甫昨聲稱「涉外人士」將古屋圭司等國會議員們全都罵成不親台的「小咖」，呼籲總統府、外交部等單位應出面澄清。對此，網紅「四叉貓」PO出黃國昌獨自在候機室坐著的照片，大酸「希望待會半夜有媒體願意去接機採訪他」。

    四叉貓在臉書PO出1張照片，可以看到照片中的候機室看起來沒什麼人，只有黃國昌坐在候機室中央翹腳使用手機，對此四叉貓表示，黃國昌11月28日從日本搭飛機返台，

    長榮BR195，東京20:35起飛，台北23:35抵達，他一個人在候機室坐著，感覺有點孤單啊，希望待會半夜有媒體願意去接機採訪他。

    網友們看到貼文後紛紛留言「鏡新聞安琪跟紅不讓正在日本，快cue他們」、「砲友的偷拍技巧跟狗仔昌一樣好」、「下禮拜換我去日本，遠離這個壞東西就是開心」、「狗仔頭的寶貝們會去接的」、「不要笑死我，人緣是有多差啦」。

