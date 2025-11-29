藍白修惡「財劃法」還稱中央集錢 張育萌舉數據打臉批國民黨哭窮討錢

藍白近日二度修惡「財劃法」，引發外界關注。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文列出2014年以來，中央給地方統籌分配稅款及補助款的金額，從最初的5486億一路暴衝到1兆1683億，他質疑藍白整天鬼扯「中央集權又集錢」，就是在說謊。（資料照）

藍白近日二度修惡「財劃法」，引發外界關注。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文列出2014年以來中央給地方統籌分配稅款及補助款的金額，從最初的5486億一路暴衝到1兆1683億，他質疑藍白整天鬼扯「中央集權又集錢」就是在說謊，國民黨整天玩文字遊戲，在立法院叫囂鬼叫，並大嘆「民主法治國家有這種政黨，真的是歎為觀止」。

張育萌在臉書發文指出，2014年，中央給縣市政府的「統籌分配稅款+補助款」，加總只有5486億。2015年，還是只有5506億；隔年幾乎維持不變，5549億。但從2018年就開始狂飆增加，當年給縣市政府總共6234億——就算藍白要罵中央「撒幣」，那中央撒的也正是給縣市政府。而且別忘了，這時全國已經15個縣市都是藍營執政。

到了2021年，中央總共給地方政府7189億。2022年8183億、2023年8558億。去年更爆衝到9365億。今年直接突破一兆達1兆131億，明年中央編的預計再加碼，給縣市政府1兆1683億。

張育萌批評，國民黨不要整天玩文字遊戲，在立法院叫囂鬼叫，縣市長又伸手要錢拿很爽。執政黨負責任地編破兆預算給縣市，從去年開始，中央給縣市政府的財源是13位數欸。這不是開玩笑的欸。

張育萌質疑，「國民黨可不可以拜託，多讀點書，再來哭窮討錢？」他表示2012年縣市政府真的很慘，整體短絀（入不敷出）589億；隔年也沒好到哪去，虧了369億。這情況到什麼時候好轉？答案是2019年，縣市政府不只不再入不敷出，收入還比支出多了119億。直到2022年，縣市政府的財政賸餘更高達463億、隔年648億。

張育萌直言，大家知道去年縣市政府的「榮景」是如何嗎？——整體賸餘是818億，已經是接近千億。這代表什麼？一句話講完——中央政府給地方的統籌分配款和補助款，真的讓縣市政府的財政狀況慢慢好轉。就事論事，當然，各縣市也很努力——即使縣市府多數跟中央不同黨，但這為了國家好，不分藍綠努力讓縣市財政改善，這不就是執政該做的事嗎？

張育萌強調，《財劃法》實在不是意識形態之爭。哪個政黨執政天上會掉鈔票？既然如此，藍白到底哪來的謎之自信，可以連續兩週，每週都三讀一個版本的《財劃法》？一萬年不變的真理就是——考完試不驗算，你就會有極大機率算錯、被當，明年再來修一次。

張育萌諷刺，這次藍白把去年寫錯的分母改回來，卻又沒算《公債法》法定的舉債上限。藍白修法最新版直接讓國家舉債突破17.1%。法律明定只能舉債15%，國小學生都知道17大於15。

張育萌在文末指出，國民黨三讀通過的瞬間，就等於向行政院說「請你違法試試看，我也想看看會發生什麼事。」他也感嘆「民主法治國家有這種政黨，真的是歎為觀止」。

