為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍提擴大中配參選昨付委 葉耀元怒問：取得台灣身分後到底是哪國人？

    2025/11/29 10:30 即時新聞／綜合報導
    立法院示意圖。（資料照）

    立法院示意圖。（資料照）

    國民黨團總召傅崐萁提案修改「國籍法」，立法院會昨付委審查，讓中配參選不必放棄中華人民共和國國籍。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元質疑，「請問不放棄中國國籍的中國人，在取得台灣／中華民國的國民身分之後，他們到底是哪國人？」

    葉耀元昨於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文提及，傅崐萁提出的國籍法修正草案，增訂大陸地區（中國）人民參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法放棄國籍的規定。該修正草案已經一讀付委審查。

    葉耀元認為，「卓榮泰院長談的雙重效忠，我覺得還不是核心的問題」。重點是「中國是敵國」這個概念只要沒搞清楚，台灣的安全就有如一張薄紙一般，吹彈可破！因為這個討論的立基點，就是不把中國當作敵國看待才會有這種荒唐的想法。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「連總統都不能雙重國籍，為了敵國中國人修法是什麼意思」、「很離譜」、「中華人民共和國的人來選中華民國的民意代表？」。

    傅崐萁。（資料照）

    傅崐萁。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播