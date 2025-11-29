藍提擴大中配參選昨付委 葉耀元怒問：取得台灣身分後到底是哪國人？

立法院示意圖。（資料照）

國民黨團總召傅崐萁提案修改「國籍法」，立法院會昨付委審查，讓中配參選不必放棄中華人民共和國國籍。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元質疑，「請問不放棄中國國籍的中國人，在取得台灣／中華民國的國民身分之後，他們到底是哪國人？」

葉耀元昨於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文提及，傅崐萁提出的國籍法修正草案，增訂大陸地區（中國）人民參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法放棄國籍的規定。該修正草案已經一讀付委審查。

葉耀元認為，「卓榮泰院長談的雙重效忠，我覺得還不是核心的問題」。重點是「中國是敵國」這個概念只要沒搞清楚，台灣的安全就有如一張薄紙一般，吹彈可破！因為這個討論的立基點，就是不把中國當作敵國看待才會有這種荒唐的想法。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「連總統都不能雙重國籍，為了敵國中國人修法是什麼意思」、「很離譜」、「中華人民共和國的人來選中華民國的民意代表？」。

傅崐萁。（資料照）

