立法院國民黨團：重啟核電才是正解

針對經濟部昨日公告核二、核三廠評估具有再運轉可行性，並開始進行評估程序，立法院國民黨團書記長羅智強今日公開呼籲民進黨政府，在確保安全的前題下，儘速重啟核電，才是解決當前台灣能源困境的正解，如果只是以拖待變，民進黨就是台灣國家發展的罪人，通膨居高不下的幫凶。

羅智強表示，民進黨政府為騙票死抱非核神主牌，激進式的推動綠能，造成環境被破壞、國人用肺發電、台電瀕臨破產、中油連年虧空、政商勾結貪腐不斷等各種亂象，這些都是錯誤能源政策所造成的惡果。

羅智強提醒，不論賴政府是因電力備轉容量不足，或是因在鉅額財務壓力下不得不改邪歸正，就請民進黨政府儘速完成相關行政程序，加速重啟核電，還給全民乾淨、低價、安全、穩定的用電，解救台電、中油脫離無止境虧損的無底洞，才是當前政府刻不容緩，最該做的事。

此外，國民黨立委李彥秀表示，民進黨重新擁抱「核電」，並不讓人意外，賴政府的能源政策急轉彎早就有跡可尋，但是過去一段時間，相對沉默的反核力量、民間團體，以及民進黨反核的基本教義派是否會全力反撲，甚至成為2026以及2028大選的重大變數，「神主牌大戰」可能才剛要開始。

她批評，民進黨錯誤的能源政策，讓台灣在能源安全與發展上，錯失了最佳時機，更讓台灣因為穩定的能源供給，差一點錯失全世界經濟體系因為AI產業發展而帶來的「典範轉移」重要關鍵，更讓台灣的國安韌性蒙上一層陰影。

李彥秀還說，如果重啟核三，具有3層重大意義，包括代表台灣將啟動「能源再次轉型」，如果核三最快在2027年重新運轉，將成為賴清德總統2028年競選連任避免缺電的「拆彈救兵」，而且核二、核三可能重啟，為未來發展新式核能「小型模組化反應爐」（SMRs）鋪平道路，更為未來台美貿易開通了新的渠道。

