蘇巧慧重返童年住居新莊豐年里 與姑姑蘇貞治話家常

立委蘇巧慧與姑姑蘇貞治和姑丈。（記者翁聿煌攝）

立委蘇巧慧昨天參加新莊豐年里的快樂公園啟用典禮，內心更多了幾分興奮，她在臉書PO文表示，自己童年時就在豐年里長大，當時住在姑姑蘇貞治家裡，蘇貞治就像她第二個媽媽，看到童年成長的地方有熟悉、也有改變的陌生，她也期待能讓新北市愈變愈好。

蘇巧慧指出，趁著新莊快樂公園啟用典禮，回到小時候長大的新莊豐年街，走在小時候每天玩耍的巷子裡，心裡的踏實和溫暖難以言喻，童年的記憶裡，豐年街旁都是菜園，在巷弄裡騎三輪車，看哥哥姊姊玩跳格子、跳橡皮筋，鄰居就像家人一樣，友善的互相看照，再回到這裡，雖然小時候覺得好寬好大的樂園，現在看來似乎縮小了，但這份鄰里生息相依的生活感沒變。

沿著巷子底的大樹再往前，就是落成啟用的快樂公園，看到老鄰居們都一起來看看公園的樣貌，也彷彿看到自己小時候在奔跑的身影，開心的來到新的溜滑梯前。

姑姑蘇貞治很開心見到蘇巧慧，兩人開心擁抱，蘇貞治說，蘇貞昌以前當律師的時候很忙，太太詹秀齡也要在事務所幫忙，後來蘇貞昌又到屏東當縣長，因此把蘇巧慧託她照顧，在這裡開心長大。

蘇巧慧表示，地方的建設就是需要市府團隊一棒接一棒，才能繼續照顧大家的需要，愈來愈好，感謝新北市府團隊，將快樂公園擴建成全齡共榮公園，不只小朋友可以盡情玩耍，長輩也可以來運動顧健康，她也會繼續努力，為新北打造更多優質的生活環境，希望現在的孩子和鄉親，也可以像我們當年一樣，快樂、安心地生活。

蘇巧慧小時候住在新莊豐年里的照片。（蘇巧慧提供）

