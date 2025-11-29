警民比過高苗縣頭份勤務全國第一 議員建議增設派出所

民進黨苗栗縣議員陳光軒縣政總質詢，關心頭份市人口快速成長，基層員勤務吃重，建議頭份警分局評估增設派出所。（記者張勳騰）

苗栗縣議員陳光軒28日在縣政總質詢議程，質疑頭份市人口加速成長，基層員警勤務吃重，建議頭份警分局評估增設派出所議題；苗栗縣警察局長王森瑒回應，經評估頭份市增設派出所，時機尚未成熟，未來會持續跟中央爭取警力配補。

陳光軒質詢指出，頭份市因竹科外溢人口不斷增加，交通及治安問題也會因人口成長成為警政機關的負擔。現今全國及全縣的警民比皆為1比400多，但頭份警分局轄下，頭份市的三個派出所警民比竟高達1比1100至1600多，已超過正常警民比的4倍以上，頭份的員警勤務量已是六都以外派出所的全國第一，他建議，短期內應向中央報請警力的撥補，長期的計畫，頭份市應再增設一個派出所，緩解頭份市區警力吃緊的問題。

王森瑒答詢，因應外勤員警上班時間有上限問題，目前各縣市警察局都在討論如何運用警力，目前多採聯合服勤，經請頭份警分局評估治安負荷等問題，頭份市現行的條件增設派出所時機並不成熟，但警力部分，因頭份警分局已成繁重分局，10月份的警力調動時已優先配補，頭份派出所的警力也由35人增加至41人，未來會持續向中央爭取警力配補。

苗栗縣警局長王森瑒答詢，經評估頭份市增設派出所，時機尚未成熟，未來會跟中央爭取警力配補。（記者張勳騰攝）

