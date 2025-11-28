鬼打牆？謝龍介反覆詢問是否選北市長 卓榮泰：絕對不會

面對國民黨立委謝龍介是否會參選台北市長，行政院長卓榮泰（見圖）重申，他會做投票的人，但不會投給自己。（資料照）

國民黨立委謝龍介今天在立法院質詢行政院長卓榮泰，詢問他是否會參選台北市長，卓榮泰重申，他會做投票的人，但不會投給自己；謝龍介追問，所以卓榮泰絕對不會成為台北市長候選人，卓回答「不會」。

謝龍介詢問卓榮泰，民進黨現在正在進行縣市長的提名，「明年你會參選台北市長嗎？」卓回應，明年他會選台北市長，「去投票」；謝再問，「你會成為候選人嗎？」卓重申，「我會做投票的人」。

謝龍介說，他選台南市長，他也會去投票。卓榮泰說，對啊，「你投給你自己，但我不會投給我自己」。謝龍介表示，卓榮泰身為候選人不投給自己，那真的非常有風度；卓則重申他不會投給自己。

謝龍介舉例，過去選台北市長的前總統陳水扁、馬英九等人，80%都說自己不會選。卓則稱讚謝龍介，只有委員最勇敢。

謝龍介追問卓榮泰，「所以你絕對不會成為台北市長候選人？」卓表示，「不會」；謝再追問，如果賴清德總統徵召卓榮泰參選呢？卓說，他會跟賴總統說「不好」。謝說，如果賴總統堅持要卓選，說只有卓能夠hold住北北基桃，卓表示，賴總統很會聽別人的建議、也可以商量。

謝龍介表示，他感覺賴清德最後一定會徵召卓榮泰來參選，卓笑了笑說，「還好你不是總統」。

