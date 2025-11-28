發錢了！丹娜絲台南受災戶 政院發放2萬補助金

新營區長陳宏田（右）代表撥付重整家園補助金2萬元給受災戶。（公所提供）

台南市今天（28日）起發放中央加發「丹娜絲風災加速重整家園補助金」2萬元，協助民眾加速家園重建，只要填妥切結書就可申請核撥入帳。

台南市府針對丹娜絲風災屋損20平方米以下的受災戶，以市府預算補助1萬元家園慰助金（無居住事實者減半），行政院在9月時第一次加碼，比照市府加發1萬元的家園慰助金，11月初行政院核定再加碼2萬「加速重整家園補助金」，不分屋損面積，只要不是中央和地方政府幫忙公益修繕的弱勢戶，一般戶都能領取每戶2萬；以20平方米以下的受災戶為例，從市府和中央共可領到4萬元，中央第一次加碼的1萬慰助金最近大多已發放。

中央第二次加碼的2萬家園補助金今天起才由各公所辦理發放，針對不分屋損面積、自行修繕，且原已符合「家園復原慰助金」資格的台南市受災戶，市府將依規定加發一般戶每戶2萬元「加速重整家園補助金」。

民眾只要完成切結建物自行修繕，不需再額外提出申請，有些區公所依之前發放慰助金的名冊以公文通知符合領取補助金2萬元的民眾到公所辦理，有的則安排下鄉服務，民眾也可以到公所填妥自行修繕的領取資格切結書，再由公所審查核撥作業，等候補助金入帳。

重整家園補助金的切結書。（公所提供）

