    首頁 > 政治

    香港宏福苑大火 盧秀燕發文哀悼亡者

    2025/11/28 22:59 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市長盧秀燕。（資料照）

    香港宏福苑大火延燒多棟建築，造成嚴重傷亡，台中市長盧秀燕晚間發聲，她說，這場大火奪走了無數生命，也造成消防員殉職，祈願傷者早日康復，也願亡者安息；她另說，每一次災難，都是城市防災最沉痛的提醒，台中和香港一樣，是高度立體化、人口密集的城市，已指示市府團隊啟動「高樓自主查核＋市府抽查」雙軌防護。

    盧秀燕晚間在臉書發聲，向香港的罹難者致上最深哀悼，也向守護生命的消防人員致敬。

    她另指出，因台中和香港一樣，是高度立體化、人口密集的城市，她已指示市府團隊立即強化高樓與集合式住宅安全檢視，啟動「高樓自主查核＋市府抽查」雙軌防護，外牆施工及工地防火措施全面加強，並透過施工管理e化 APP，提醒約3000處工地加強夜間巡查，並從嚴執法，未依規提出「施工中消防防護計畫」者，依法可處 2～30 萬元罰鍰。

    盧秀燕指出，她已經指示消防局、都發局啟動高層建築跨局處聯合稽查，特別針對防火避難逃生動線、消防設備等重點嚴格要求，台中會持續警覺，守護市民安全。

