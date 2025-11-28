為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍委邀賴清德立院說明國防特別預算 府：朝野有共識可研議

    2025/11/28 22:05 記者蘇永耀／台北報導
    立法院國民黨團首席副書記長林沛祥邀賴總統做國情報告，總統府發言人郭雅慧（見圖）說明，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會研議後續可行的處理方式。（資料照，總統府提供）

    賴清德總統提出8年1.25兆國防特別預算，立法院國民黨團首席副書記長林沛祥今天上午拋出立法院應該邀賴總統做國情報告的主張。總統府晚間最新回應表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。

    總統府發言人郭雅慧進一步說明，目前相關主張屬個別立法委員的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

    林沛祥拋出立法院應該邀賴總統做國情報告的主張，民眾黨團說，若民進黨不阻擋，讓民意切實監督賴總統，會列為考慮。對此，民進黨團表示樂見其成，但強調立法院處理必須合法合憲，加上願意支持預算，可談、可對話、可討論。

