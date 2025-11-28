為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台南今起發送78.4萬本《台灣全民安全指引》 民眾：有拿有保庇

    2025/11/28 22:17 記者楊金城／台南報導
    台南六甲區長陳啓榮（中）到關懷據點關懷長輩，並宣傳台灣全民安全指引手冊的重要性，長者人手1本。（記者楊金城攝）

    台南六甲區長陳啓榮（中）到關懷據點關懷長輩，並宣傳台灣全民安全指引手冊的重要性，長者人手1本。（記者楊金城攝）

    為提升防災應變能力，台南市開始發送國防部製作的《台灣全民安全指引》手冊至家戶，六甲區長陳啓榮到關懷據點關懷長輩時，還特地說明安全指引手冊的重點和重要性，也利用活動時多加宣傳。台南市政府要求各區公所2週內發送完，不少民眾聽到開始發送，爭相索取「小橘書」，李姓民眾說，「有拿有保庇」，了解和學習防災避難觀念做為日常習慣。

    台南市民政局指出，台灣全民安全指引手冊由國防部配送南市78萬3900本，37區公所昨天收到，今天（28日）起各公所透過里鄰系統循發送投票通知單方式為每戶發送1本，規定2週內送完。

    陳啓榮訪視關懷據點時，先化身心靈導師分享「說話的藝術」，指導長者學習傾聽與同理，與鄰里、家人相處更融洽，長輩們聽得笑聲不斷。陳啓榮再拿出台灣全民安全指引手冊，特別叮嚀大家「安全」絕對是第一順位，為長者介紹全民安全指引的重點和重要性，回家要記得提醒家人一起熟讀。

    六甲區將發送8800本，並提供電子版安全手冊的網址，陳啓榮說，安全指引手冊指導全民如何避難、求生等要領，台灣面臨地震、颱風等天然災害威脅，平時多一分準備，災時就少一分損害，在戰時也受用，認識防空避難標示，黃色貼紙在哪裡？緊急避難包要裝什麼？需要水、手電筒、乾糧不能少，遇到緊急狀況就能自救、救人。

    新營區將發送3萬1922本，今天起發送，有不少區民等不及，紛紛向公所和里長索取。黃姓民眾說，有了安全手冊就像是有本防災避難「寶典」，建立堅固的防災意識，臨危不慌，必要時就能救你一命。

    可愛圖卡宣傳小橘書的重要性。（市府提供）

    可愛圖卡宣傳小橘書的重要性。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播