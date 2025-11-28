為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    盧秀燕明年卸任台中購物節預算竟編到後年 3.9億今遭凍結

    2025/11/28 20:40 記者蘇孟娟／台中報導
    明年台中市長將改選，市府竟還「幫下任市長編預算」，議員周永鴻裁示，台中購物節預算凍結送大會討論。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕明年將卸任，台中市議會財經委員會今日審查經發局明年總預算，其中屢遭質疑的台中購物節預算改以「振興經濟節慶計畫」名義編列高達3.95億元預算，財經委員會召集人周永鴻及議員陳俞融強烈質疑，台中市長盧秀燕年年大撒幣辦台中購物節，相關預算甚至編列2027年3千餘萬，明年市長將改選，竟還「幫下任市長編預算」，周永鴻裁示，該筆預算凍結送大會討論。

    官員：因應活動結束後到隔年兌獎等作業經費

    經發局長張峯源說明，台中購物節活動每年均舉辦到12月25日止，因有兌獎等行政作業須進行到隔年的1、2月，為避免過多預算保留，才在隔年編列3千多萬，活動總預算均是3.95億未增減。

    陳俞融指出，市府每年砸大錢辦台中購物節，之前已被不少議員質疑購物節實際經濟效益被市府嚴重高估，許多消費根本出自民眾原本就會支出的日常開銷，並非因活動刺激出的「新增」消費，真正需要振興的巷弄小店、傳統市場攤商助益甚微，若能轉用於扶植在地青創、補助商圈數位轉型，或改善傳統市場硬體設施，更能帶來長遠的經濟效益。

    陳俞融強調，台中需要的是真正能幫助中小企業發展的振興方案，而非僅靠運氣的抽獎活動來粉飾太平，主張全數刪除購物節預算。

    周永鴻指出，台中購物節預算名義包括鍋烤節等改成「振興經濟節慶計畫」名義編列，但預算書不但編了明年購物節預算，甚至編到2027年3千多萬的預算，盧秀燕明年卸任，台中市長將改選，還「決定後年市長的預算」；陳俞融也斥市府購物節經費說明中提到，部份經費共3097萬會在後年編列，混淆視聽又離譜。

    周永鴻裁示，該筆振興經濟節慶計畫預算保留，待經發局修正相關內容給送大會討論，陳俞融另保留大會發言權。

