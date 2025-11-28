泰國、越南接力關切台海和平！林佳龍：台海穩定已成國際共識

外交部。（資料照）

泰國與越南政府近期相繼在公開場合表達高度關切台海和平穩定，呼籲各方審慎因應局勢、為地區和平發展作出積極貢獻。外交部今（28）日對2國發言表達肯定，外交部長林佳龍也強調，台海安全攸關區域與全球穩定已成國際共識，台灣將持續推動「總合外交」，與東南亞及全世界理念相近夥伴攜手合作，確保印太和平、穩定與繁榮。

外交部今天指出，泰國與越南政府近期分別於公開場合表達對台海和平穩定的高度關切。泰國外交部表示，台海和平穩定對東協及泰國相當重要，呼籲各方審慎因應局勢；越南外交部則指出，台灣海峽的和平、穩定與合作對區域乃至全球至關重要，期盼各方為地區和平與發展作出積極貢獻。外交部今對於泰、越兩國政府發言表達肯定。

請繼續往下閱讀...

外交部認為，泰國與越南政府相繼表達立場，除有中國近期對於日本高壓脅迫的客觀因素，更代表台海和平穩定已成印太安全的重要議題，維持現狀是國際社會普遍期待，也是確保區域穩定的關鍵。台灣作為國際社會負責任成員，將持續與理念相近國家合作，共同支持以規則為基礎的國際秩序。

林佳龍說，台海安全攸關區域與全球穩定，國際社會的高度關注顯示維護台海和平已成為各國共識。台灣將持續推動「總合外交」，與東南亞及全世界理念相近夥伴攜手合作，確保印太和平、穩定與繁榮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法