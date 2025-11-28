澎湖人口紅利銳減！國小生4成出走 選擇在台求學

澎湖新生兒到就讀國小，不到六成留在澎湖。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣議員蘇育德今（28）日在議會定期會審查會中，提出1項值得深思的現象，新生兒在6年後僅有不到6成留在澎湖就讀國小，其餘超過4成在入學前遷出澎湖，顯示家長選擇讓孩子在台求學比例不低，顯然，全國最高的生育補助後，如何把人留下才是更大的問題。

根據澎湖縣政府各局處提供資料，近3年國小新生入學人數分別為607人（2023）、528人（2024）及520人（2025），但往前推6年，澎湖縣新生兒人數分別為1038人（2017）、881人（2018）及988人（2019）。國小入學與新生兒登記比例平均只有57%。換言之，每10位新生兒，僅有不到6位在澎湖入學，超過4位未在澎湖就讀。

蘇育德認為，其中原因可能包括教育資源差距，部分家長認為本島資源更具競爭力；就業與生活考量，父母為了更穩定的工作機會，選擇在本島就業；升學壓力，擔心孩子未來升學競爭力不足。

全國最高生育補助 難留住人口

蘇育德表示，現行補助條件僅要求父母任一方設籍澎湖滿2年，補助金額為第1胎4萬元、第2胎6萬元、第3胎以上8萬元，但若無法改善教育資源與就業機會，這樣的補助也是恐難達到鼓勵生育、留住人口的目的。要留住人口，必須讓家長相信孩子在澎湖能獲得同等甚至更好的教育，以及留在澎湖會有更好的就業機會。

蘇育德請縣長陳光復推動社會福利的同時，不要忽視教育資源與產業發展。

蘇育德議員呼籲澎湖縣長陳光復，注意青少年人口流失。（記者劉禹慶攝）

