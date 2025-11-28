為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    澎湖人口紅利銳減！國小生4成出走 選擇在台求學

    2025/11/28 20:18 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖新生兒到就讀國小，不到六成留在澎湖。（記者劉禹慶攝）

    澎湖新生兒到就讀國小，不到六成留在澎湖。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議員蘇育德今（28）日在議會定期會審查會中，提出1項值得深思的現象，新生兒在6年後僅有不到6成留在澎湖就讀國小，其餘超過4成在入學前遷出澎湖，顯示家長選擇讓孩子在台求學比例不低，顯然，全國最高的生育補助後，如何把人留下才是更大的問題。

    根據澎湖縣政府各局處提供資料，近3年國小新生入學人數分別為607人（2023）、528人（2024）及520人（2025），但往前推6年，澎湖縣新生兒人數分別為1038人（2017）、881人（2018）及988人（2019）。國小入學與新生兒登記比例平均只有57%。換言之，每10位新生兒，僅有不到6位在澎湖入學，超過4位未在澎湖就讀。

    蘇育德認為，其中原因可能包括教育資源差距，部分家長認為本島資源更具競爭力；就業與生活考量，父母為了更穩定的工作機會，選擇在本島就業；升學壓力，擔心孩子未來升學競爭力不足。

    全國最高生育補助 難留住人口

    蘇育德表示，現行補助條件僅要求父母任一方設籍澎湖滿2年，補助金額為第1胎4萬元、第2胎6萬元、第3胎以上8萬元，但若無法改善教育資源與就業機會，這樣的補助也是恐難達到鼓勵生育、留住人口的目的。要留住人口，必須讓家長相信孩子在澎湖能獲得同等甚至更好的教育，以及留在澎湖會有更好的就業機會。

    蘇育德請縣長陳光復推動社會福利的同時，不要忽視教育資源與產業發展。

    蘇育德議員呼籲澎湖縣長陳光復，注意青少年人口流失。（記者劉禹慶攝）

    蘇育德議員呼籲澎湖縣長陳光復，注意青少年人口流失。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播