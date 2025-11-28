參戰台中市長拚初選！楊瓊瓔喊準備好了 同框「未來市長夫人」

國民黨主席鄭麗文（中）參拜紫雲巖，立委楊瓊瓔（左三），立院副院長江啟臣夫人劉姿伶（右三）陪同。（記者張軒哲攝）

國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜祈福，與藍營支持者座談，台中市長盧秀燕及立法院副院長江啟臣因和平專案在山區視察缺席，江啟臣妻子劉姿伶代表出席，立委楊瓊瓔全程陪同，主持人以「未來台中市長夫人」介紹劉姿伶，她一臉尷尬，一旁的楊瓊瓔面無表情；預料江啟臣與楊瓊瓔黨內初選機率極高。

民進黨已宣布何欣純參選，國民黨盛傳江啟臣或楊瓊瓔都有意參選。楊瓊瓔今天說，許多民眾勸進她參加黨內台中市長初選，她要告訴所有的台中市民朋友，已經準備好了！

楊瓊瓔說，24歲起為台中打拼，共當選2屆省議員，7屆立法委員，曾受盧秀燕市長邀請赴任副市長一職，對台中有非常深刻了解，未來希望能夠跟台中一起進步、一起努力，義無反顧，全力以赴，為台中贏得勝利。

國民黨主席鄭麗文說，國民黨週三中常會剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照通過的提名辦法提名，若有兩人以上，有高度意願參選，就會啟動相關程序辦理。

國民黨主席鄭麗文清水座談，立委楊瓊瓔陪同。（記者張軒哲攝）

