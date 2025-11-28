為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    參戰台中市長拚初選！楊瓊瓔喊準備好了 同框「未來市長夫人」

    2025/11/28 18:45 記者張軒哲／台中報導
    國民黨主席鄭麗文（中）參拜紫雲巖，立委楊瓊瓔（左三），立院副院長江啟臣夫人劉姿伶（右三）陪同。（記者張軒哲攝）

    國民黨主席鄭麗文（中）參拜紫雲巖，立委楊瓊瓔（左三），立院副院長江啟臣夫人劉姿伶（右三）陪同。（記者張軒哲攝）

    國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜祈福，與藍營支持者座談，台中市長盧秀燕及立法院副院長江啟臣因和平專案在山區視察缺席，江啟臣妻子劉姿伶代表出席，立委楊瓊瓔全程陪同，主持人以「未來台中市長夫人」介紹劉姿伶，她一臉尷尬，一旁的楊瓊瓔面無表情；預料江啟臣與楊瓊瓔黨內初選機率極高。

    民進黨已宣布何欣純參選，國民黨盛傳江啟臣或楊瓊瓔都有意參選。楊瓊瓔今天說，許多民眾勸進她參加黨內台中市長初選，她要告訴所有的台中市民朋友，已經準備好了！

    楊瓊瓔說，24歲起為台中打拼，共當選2屆省議員，7屆立法委員，曾受盧秀燕市長邀請赴任副市長一職，對台中有非常深刻了解，未來希望能夠跟台中一起進步、一起努力，義無反顧，全力以赴，為台中贏得勝利。

    國民黨主席鄭麗文說，國民黨週三中常會剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照通過的提名辦法提名，若有兩人以上，有高度意願參選，就會啟動相關程序辦理。

    國民黨主席鄭麗文清水座談，立委楊瓊瓔陪同。（記者張軒哲攝）

    國民黨主席鄭麗文清水座談，立委楊瓊瓔陪同。（記者張軒哲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播