立院總質詢落幕 卓榮泰喊話兩院合作：差異中取最大公約數

行政院長卓榮泰立法院備詢。（記者陳逸寬攝）

立法院本會期施政總質詢今天傍晚落幕，明年度總預算尚未付委審查，院版財劃法也遭到在野黨暫緩列案，朝野爭議未歇。行政院長卓榮泰於詢答後致詞表示，行政、立法兩院存在很多差異，包含對國家未來不同立場、國安不同思考、國家財政不同角度的差異，並喊話兩院在差異中取得最大的公約數，完成人民交付的任務，共同為國家的未來尋找一個可行的方向。

卓榮泰致詞結束後，民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜，以及同黨籍立委王世堅、沈伯洋、郭昱晴、范雲、王正旭、張雅琳，也上前致意並獻上花束，並分享桔梗的花語為堅毅、勇敢，卓榮泰則打趣說道，「韓院長不在，不然我想送給他」。

請繼續往下閱讀...

每次鞠躬期待合作模式重新開始

卓榮泰致詞分享他的感觸，每一次要上備詢台的時候，他都會向韓國瑜院長、向江啟臣副院長、大會主席，深深地一鞠躬。這個敬禮，一方面是因為憲法57條及增修條文第3條，行政院向立法院負責，他們充分扮演憲政機關必要的角色，深深的一鞠躬代表著這個意義；對他個人而言，每一次的鞠躬，都代表著希望有一個重新合作模式的開始。

卓榮泰說，他記得在今年8月的時候，他曾說過，必須調整行政院的施政順序、調整行政院的財政收支結構、調整兩院的互動關係，他們都一一在做。他認為，每一次在這個地方，代表行政院也好、代表他個人也好，總是希望開啟一個新的合作模式，以及兩院基於憲政正常運作的模式，這代表他個人的誠意跟期待。

兩院存在國家立場、國安思考、國家財政差異

卓榮泰提到，9月30號，在施政報告的時候他曾說過，希望未來要重建三項重要的重大工程：第一項，在後關稅時代，全國產業界對於全球產業布局的重建；第二項，基於當時發生很多的風災，要全面對於災區復原的重建；第三項，也是最重要的，他希望重建一個社會的信任，其中包括行政、立法兩院互相的信任。

卓榮泰說，遺憾的是，前兩項的重建行政院依序進行，最後一項的重建到現在，他認為，他個人的努力還是不夠，兩院之間是存在著很多的差異，包含基於對國家未來不同立場的差異、對於國家安全不同思考的差異、對於國家財政不同角度的差異。

呼籲兩院合作：以國為念尋求最高共識

「我們能不能把這些差異，讓它取得最大的公約數？」卓榮泰說，讓國人看到，行政立法兩院可以經過協商，完成人民交付的任務，是可以經過合作，改變目前這樣的現狀。如果可以這樣做的話，他代表行政院每次在這裡進行答覆的時候，他會認為，「我們是在共同為國家的未來尋找一個可行的方向。」

卓榮泰表示，他真的很誠懇地希望，行政、立法兩院共同合作才是國人最大的要求，「沒有國哪有家？沒有國哪有黨？沒有國哪有個人？」

他強調，他願意也期待一起以國家為念、以家為念、以每一個國人為念，基於國家一體、中央地方合作的理念之下，找出一條全國國人所樂於看到的，在最不同的差異當中，尋求最高的共識。往這個共識走，把不可能解決的差異暫時擺在一邊，才有辦法走出一條人民期待我們要走的、建設國家發展未來的重要道路。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法