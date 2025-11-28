黃國昌大哥病逝遺產爭議 林智群：法律上應跟他沒關係

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

媒體人詹凌瑀今（28）日爆料，民眾黨主席黃國昌的大哥病逝後，夫妻倆不但沒有關心大嫂，還以大嫂沒有小孩、是外人等理由，設法拿回黃國昌父母給大哥的房產。對此，律師林智群以中國「吃絕戶」陋習為例說明，「這個事情在法律上應該跟他沒關係。」

林智群今日於臉書粉專提到，中國以前有一種習俗叫「吃絕戶」，是封建社會的1種掠奪性陋習，指丈夫去世且無男性後代的寡婦家庭，其男性親屬會以各種名義侵佔該家庭的財產、田地和房屋，甚至強迫寡婦改嫁或為妾。

林智群表示，這種行為在當時男權社會和重男輕女的觀念下，使得寡婦和孤女的生活極為艱難，「其實現在民法繼承規定，也有類似的影子。」林智群解釋，若長輩都不在、夫妻無子，先生去世後，他的財產要由先生的兄弟姐妹，跟配偶一起分配，而配偶只能拿一半，剩下的就是先生的兄弟姐妹拿走。

林智群重申，黃國昌的大哥去世時，黃國昌的爸媽都還在，所以應該是黃國昌的父母主張跟媳婦分配遺產，媳婦拿一半、黃國昌的爸媽可以分配一半，「黃國昌的角色應該是幫他爸媽主張權利，而不是幫他自己主張權利。」

林智群認為，「雖然黃國昌很多可議之處，但這個事情在法律上應該跟他沒關係。」並說，「雖然房子回到黃國昌父母名下，最後也是由黃國昌他們那一房取得，但黃國昌哥哥去世時，法律上跟黃國昌是沒關係的。」

