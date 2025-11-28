解讀竹縣長選舉民調 傳播學者：科技白、M型選民決定勝負

近期由親藍媒體旗下民調公司所做的新竹縣長2026年選舉民調數據，揭示民進黨籍竹北市長鄭朝方在對比國民黨3位潛在候選人時的全面領先。（資料照）

近期由親藍媒體旗下民調公司所做的新竹縣長2026年選舉民調數據，傳播學者杜聖聰發文解讀，該民調揭示民進黨籍竹北市長鄭朝方在對比國民黨3位潛在候選人時的全面領先，但折射出新竹縣選民結構中「M型選民」的意志展現，認為中間選民與科技白選票的流動仍將決定明年的縣長選舉結果。

杜聖聰說，這份民調數據顯示，現任竹北市長鄭朝方面對國民黨3位強棒：徐欣瑩、林思銘、陳見賢時，支持度分別領先2.9%、12.2%與18.5%，所傳遞的訊息為徐欣瑩是目前藍營唯一能有效抗衡鄭朝方的「共主」。而林思銘與陳見賢雖地方組織實力雄厚，但尚未展現足夠擴張力，這也反映出國民黨傳統組織票在面對空氣票與年輕選票時的侷限性。

再者，鄭朝方的支持度呈現高檔震盪，無論對手是誰，鄭朝方都維持在36%至42%的支持率。顯示經過縣長與立委選戰的洗禮，加上竹北市長任內政績，鄭朝方已成功鞏固綠營基本盤，並吸納相當比例的中間選民。但該民調也顯示，新竹縣民對總統賴清德的滿意度僅38.4%，不滿意度高達49.6%；反觀國民黨籍現任縣長楊文科，儘管任期將屆，仍維持58.8%的滿意度，代表新竹縣的政治基本盤依然是「藍大於綠」。

這種「滿意國民黨縣長，卻想投民進黨候選人」的矛盾現象，正是新竹縣選民、特別是竹北市，已是成熟的「分裂投票」行為，這群M型選民因竹科外溢效應形成新移居者，對傳統地方派系政治無感、甚至反感。過去這群人是民眾黨茁壯的土壤，但這份民調顯示，部分原本傾向民眾黨的選票，這個階段正流向鄭朝方。

總結來說，目前鄭朝方的領先，不應被解讀為綠營板塊的擴張，而應視為藍營基本盤鬆動與白營選票暫時性停泊的雙重結果。雖距明年選舉尚久，但這群在新竹縣佔比極高的中間、科技、自主選民，意志如水，能載舟亦能覆舟。真正的勝負，取決於誰能捕捉這群選民對新竹縣未來的想像。

解讀新竹縣長選舉最新民調數據，傳播學者杜聖聰認為科技白與M型選民是左右關鍵。（取自杜聖聰臉書）

