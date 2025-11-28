為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    呂秀蓮批「為何拿納稅錢買武器」 林濁水開炮：別走火入魔

    2025/11/28 18:20 即時新聞／綜合報導
    前副總統呂秀蓮。（資料照）

    前副總統呂秀蓮。（資料照）

    總統賴清德日前投書美媒，宣布將投入400億美元（約新台幣1.25兆）預算用於國防。對此，前副總統呂秀蓮稱，「如果所有納稅錢都去買武器，那活著還有什麼意義？」「為什麼要把大家努力的辛苦所得給美國的軍火商？」對此，前立委林濁水表示，呂秀蓮可以當面將這些話告訴中國領導人習近平。他也說，呂秀蓮憂國憂民不是不好，但也千萬要避免走火入魔，否則憂到陷入一大堆一廂情願而且自相矛盾的幻想中恐怕有礙健康。

    呂秀蓮日前受網路節目訪談時質疑，為什麼一定要聽美國的，把大家努力的辛苦所得給美國的軍火商？她認為，大家應該共同努力讓戰爭這件事，從人類文明消失，她也批政府：「一直編預算滿足大國軍火需要，不去動腦筋想如何阻止戰爭。」

    林濁水今日在臉書發文諷刺「呂女士，妳是不是已經安排呂習會，要當面告訴他同樣這一句話，而且他已經事先表示很有同感，要進一步聽妳說明？」他表示，否則台灣不買武器，中共航母一艘接一艘下水，妳膽子特別大，可能一點都不怕，台灣人不怕的恐怕難找。

    林濁水表示，呂秀蓮厭惡錢被軍火商賺走，但是把台灣無損地整個讓中國整個免費捧走才是省錢之道，才更划算，才不令她厭惡？

    林濁水最後也喊話呂秀蓮：「妳憂國憂民不能說不好。但也千萬要避免走火入魔，否則憂到陷入一大堆一廂情願而且自相矛盾的幻想中恐怕有礙健康。」

