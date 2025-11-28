為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    轟鄭麗文「法盲」挺徐春鶯 黃帝穎：藍白修法為詐騙集團除罪？

    2025/11/28 16:53 記者陳政宇／台北報導
    民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉犯反滲透法、刑法詐欺等罪嫌，昨遭檢方聲押禁見獲准。（資料照）

    民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉犯反滲透法、刑法詐欺等罪嫌，昨遭檢方聲押禁見獲准。（資料照）

    民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉犯「反滲透法」、「銀行法」及「刑法」詐欺等罪嫌，昨遭檢方聲押禁見獲准；國民黨主席鄭麗文批評，總統賴清德無情追殺中配。對此，律師黃帝穎今（28日）表示，國民黨法盲瞎挺詐騙，難道藍白要提案修法為詐騙集團及地下匯兌除罪？

    檢調查出，徐春鶯涉嫌從事兩岸地下匯兌，不實文件向銀行詐貸，且在2024年總統大選及2022年直轄市長期間，受滲透來源指示資助，為柯文哲及黃珊珊站台造勢、宣傳支持，分別觸犯「銀行法」、「刑法」詐欺罪、以及「反滲透法」第4條第1項規定。

    對此，黃帝穎在臉書撰文指出，徐春鶯涉嫌地下匯兌逾1000萬元違反銀行法最重10年徒刑，詐騙貸款獲不法利益逾2000萬元涉犯「刑法」詐欺罪及偽造文書罪，涉犯「反滲透法」，最重5年徒刑，三大事實罪嫌重大，被檢察官向法院聲請羈押獲准。

    黃帝穎說，徐春鶯曾任民眾黨高層及不分區擬提名人，在實務上列為重大矚目案件，因此檢察官嚴謹蒐證才可能連過二關，一是說服法院裁准搜索票，二是用證據說服法官裁定羈押禁見。

    黃帝穎也批評，鄭麗文挺徐春鶯，竟瞎扯賴清德無情追殺中配，代表國民黨全黨法盲掩護詐欺及違反銀行法犯罪，而司法程序打臉鄭麗文等政客法盲瞎挺詐騙及銀行法犯罪，「難道藍白要提案修法為詐騙集團及地下匯兌除罪？」

