陳智菡嗆賴清德「要不要下個查柯文哲」 網驚：她是不是討厭阿北

民眾黨團主任陳智菡。（資料照）

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉嫌違反銀行法、刑法詐欺、反滲透法等罪嫌，被羈押禁見。民眾黨團主任陳智菡替徐春鶯發聲，還嗆總統賴清德：「要不要乾脆點名下一個要查的又是柯文哲。」對此，網友越想越不對，紛紛留言：「支持，一定要查」，還有網友說：「她是不是真的厭阿北。」

陳智菡昨天替徐春鶯打抱不平說，當賴清德的「國安行動方案」山雨欲來，徐春鶯搶先一步因為「反滲透法」第4條遭到羈押禁見，羈押理由還提到她曾在總統大選幫忙候選人站台。「好可怕的事由，賴總統要不要乾脆昭告天下，國安紅線就是不准支持在野政黨，要不要乾脆點名下一個要查的又是柯文哲。」

請繼續往下閱讀...

陳智菡還說，身為一個台灣人，看到台灣的總統，毫無民胞物與的胸懷，假借國安之名，行政治迫害之實，心情真的很沉重，「我們也要大聲的提醒，從中國大陸入籍的新住民朋友們，台灣對你們來說不再安全了，請千萬小心！」

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」對此發文說，「這是我第一次支持陳智菡的提議！」貼文也引發熱議，有超過2000則留言。網友紛紛留言：「要查，一定要查」、「很喜歡柯文哲被關的樣子」、「我第一次看到有這麼忤逆自己老闆的」、「她是不是討厭阿北」、「是誰叫陳智涵這麼說的」、「妳是故意的吧？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法