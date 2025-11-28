阿布達比轉機男獲釋 妻要求外交部無償負擔夫後續費用

陳姓男子24日在阿聯阿布達比機場轉機時被警方帶走調查，外交部今（28）日說明詳細協處經過顯示，阿聯警方曾稱逮捕原因與刑事案件有關。（資料照）

來自雲林的陳姓男子與妻23日搭機欲前往土耳其旅遊，但24日在阿聯阿布達比機場轉機時被警方帶走調查。外交部今（28）日說明詳細協處經過顯示，阿聯警方曾稱逮捕原因與刑事案件有關，我外交部駐處也多次促請其妻楊女或直系親屬儘速依當地法律前往聘請律師未果。據了解，目前楊女疑繼續在土國的旅遊行程，卻要求外交部無償負擔陳男今起至12月3日的食宿及回台灣的機票費用，「不能用借貸方式」處理。外交官員表示，會提供必要協助。

外交部今說明，我國駐杜拜辦事處24日接獲楊女士通報後，第一時間即主動聯繫阿布達比警方瞭解本案原委，過程中皆持續與楊女士及家屬保持聯繫。

請繼續往下閱讀...

外交部指出，駐處在初期資訊有限的情況下，仍同步透過多方管道積極瞭解案情，並以當事人安全為首要考量，確認陳姓國人是否遭受不合理對待。經駐處多方進洽與追蹤，26日獲當地警方告知，陳姓國人已被移送至杜拜警察局關押，其人身安全無虞，並獲警方告稱其逮捕原因可能涉及相關刑事案件，但因台灣與阿拉伯聯合大公國無正式外交關係，駐處無法行使領事探視權，阿方亦無法提供更細節案由。

外交部強調，為及時確保當事人權益，駐處主動建議家屬儘速聘請律師，由律師依法行使探視權及閱卷瞭解案情。惟依杜拜法律，僅限當事人家屬才能聘請律師進行訴訟程序，駐處無法代為聘請律師；因此駐處多次促請楊女士或其直系親屬盡速前往杜拜處理委任律師事宜，以利在符合當地法規下儘早啟動法律協助，並讓駐處提供更全面的支援。駐處也同步持續評估並積極尋洽其他司法及行政協助的可能性。

我駐處於杜拜時間今日凌晨1時30分接獲家屬楊女士電告，陳姓國人已獲警方釋放。駐處處長陳俊吉立即暫將當事人安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。然而因為明（29）日至12月2日適逢杜拜國定假日，陳男仍須於12月3日前往警局，以辦理解除旅行禁令。至於陳男遭捕確切原因，駐處仍在積極協助釐清。

惟據了解，陳男妻子楊女疑似在丈夫被捕後繼續前往土耳其旅遊的行程，因此陳男被捕期間無法第一時間依當地法律規定獲得律師協助。另由於陳男個人物品將被扣留至12月3日，楊女除要求外交部無償提供陳男這6天在外食宿，以及回台灣的機票費用，甚至明確要求「不能以借貸的方式處理」，可能已逾越外交部提供國人急難救助的範圍和方式。

外交官員說，外交部將持續全力給予我旅外國人必要協助，並在符合當地法令前提下為國人爭取最大權益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法