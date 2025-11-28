財劃法修法彰化少27億？綠委陳素月反批洪榮章

民進黨立委陳素月。（陳素月服務處提供）

國民黨明年彰化縣長提名人選未定，爭取提名的前彰化副縣長、現任彰化工策會總幹事洪榮章，今天搶攻財政議題，他批評民進黨立委陳素月支持行政院版《財政收支劃分法》，使得彰化縣明年分配到的普通統籌、一般性補助款及計畫型補助款，相比今年少了27.17億元，他呼籲彰化縣選出來的立委，應優先捍衛地方財源，而非支持讓地方被扣分的版本。

不過，對於洪榮章的批評，陳素月嚴正駁斥並說，她確實支持行政院版本的《財政收支劃分法》，但政院版的方向跟公式算法，目前財政部國庫署都還沒有算出數字，明年地方預算是依照藍白修法《財劃法》一修的版本編列，洪榮章應該去怪立委謝衣鳯、彰化縣長王惠美為何不坑聲？怎麼搞錯對象來批評，很丟臉！

陳素月說，行政院提出的《財劃法》修正版本，是針對日前藍白二度惡修版本所提出的相對應版本；如果能夠獲得在野黨支持順利通過，將適用於後年（2027）的預算編列。然而，行政院版《財劃法》目前在立法院被藍白聯手封殺，連討論的機會都沒有。不禁讓人疑惑，有行政歷練的洪榮章，其試算公式究竟從何而來？是作夢夢到嗎？

洪榮章指出，彰化縣是全國第一大縣，有121多萬人口，跟縣民有關的食衣住行，樣樣都要做、樣樣都不能少，建設需求比任何縣市都更加急迫，若未來財源成長太少，許多已經等待多年的建設進度都將被迫放慢。他主張《財劃法》修正攸關地方建設，中央不能只談整體補助成長，卻忽略地方真正的需要。

陳素月解釋，時間關係，明年度預算依循藍白攜手通過一修的《財劃法》且因一修後導致約350億元的地方政府統籌分配稅款，因公式問題無法全數分配，藍白因此又有了再修（俗稱「二修」）版本，目前行政院提出的《財劃法》修法版本，立法院尚未審議通過，明年彰化預算短缺是藍白立委造成，怎麼不見洪榮章譴責藍白的立委，只顧博聲量不顧彰化人的權益。

