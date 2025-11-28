為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文明赴高雄出席活動傳網友將到場砸蛋和排泄物 藍高市黨部報案

    2025/11/28 16:30 記者葛祐豪、黃良傑／高雄報導
    網友留言恐嚇，國民黨高雄市黨部發言人張永杰前往市刑大報案。（市黨部提供）

    網友留言恐嚇,國民黨高雄市黨部發言人張永杰前往市刑大報案。（市黨部提供）

    國民黨主席鄭麗文上任後，明（29日）將首度南下高雄，參加黨慶公益活動嘉年華；但有網友揚言丟爛雞蛋和排泄物稱迎接，高雄市黨部發言人張永杰今（28日）已前往市刑大報案。

    國民黨高雄市黨部預計明天下午2點半在鳳山國中樂群堂舉辦131週年黨慶公益活動嘉年華，黨主席鄭麗文將親自出席，這也是她就任黨主席後，首度與高雄的黨公職碰面，格外引人矚目。

    國民黨高雄市黨部粉專今天上午發佈黨慶活動貼文，赫見一名網友在底下留言聲稱「好我們會去，已經準備一卡車的爛雞蛋和豬屎，明天見，由衷期待鄭麗文來到。」

    由於鳳山國中禮堂可容納千人，預期明天參加活動的民眾非常多，市黨部考量參加民眾的人身安全，可能造成公共安全疑慮，對留言不敢輕忽，由市黨部發言人張永杰前往市刑大報案。

    國民黨高雄市黨部強調，黨慶歡迎來自四面八方的好朋友來，一起為國民黨慶生，有任何意見可以透過理性和平的方式表達，但對於這種威脅恐嚇公共安全的方式，市黨部表示譴責與遺憾。

    網友留言恐嚇鄭麗文。（國民黨高市黨部提供）

    網友留言恐嚇鄭麗文。（國民黨高市黨部提供）

