鄭麗文明赴高雄出席活動傳網友將到場砸蛋和排泄物 藍高市黨部報案

網友留言恐嚇，國民黨高雄市黨部發言人張永杰前往市刑大報案。（市黨部提供）

國民黨主席鄭麗文上任後，明（29日）將首度南下高雄，參加黨慶公益活動嘉年華；但有網友揚言丟爛雞蛋和排泄物稱迎接，高雄市黨部發言人張永杰今（28日）已前往市刑大報案。

國民黨高雄市黨部預計明天下午2點半在鳳山國中樂群堂舉辦131週年黨慶公益活動嘉年華，黨主席鄭麗文將親自出席，這也是她就任黨主席後，首度與高雄的黨公職碰面，格外引人矚目。

國民黨高雄市黨部粉專今天上午發佈黨慶活動貼文，赫見一名網友在底下留言聲稱「好我們會去，已經準備一卡車的爛雞蛋和豬屎，明天見，由衷期待鄭麗文來到。」

由於鳳山國中禮堂可容納千人，預期明天參加活動的民眾非常多，市黨部考量參加民眾的人身安全，可能造成公共安全疑慮，對留言不敢輕忽，由市黨部發言人張永杰前往市刑大報案。

國民黨高雄市黨部強調，黨慶歡迎來自四面八方的好朋友來，一起為國民黨慶生，有任何意見可以透過理性和平的方式表達，但對於這種威脅恐嚇公共安全的方式，市黨部表示譴責與遺憾。

網友留言恐嚇鄭麗文。（國民黨高市黨部提供）

