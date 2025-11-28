北市防空避難所竟納危樓 游淑慧批：避難所還是災難所？

國民黨台北市議員游淑慧質詢。（記者廖振輝攝）

近年天災頻繁，加上地緣政治緊張，也讓政府重視災難或戰時國人的自主應變能力。市議員游淑慧今（28日）指出，台北市竟有危樓被列為防空避難所，範圍遍及全市，質疑「是避難所還是災難所」？台北市長蔣萬安表示，建管處、警察局即刻重新盤點，把不適合的地點從防空避難處所APP下架。

蔣萬安今至市議會進行市政總質詢，游淑慧質詢指出，日前彰化縣員林市有一幢建物被彰化縣府列為危樓，但警局在演習的時候，仍將該棟建物列為防空避難所，這讓人感到非常荒謬與震驚，而這樣的狀況，竟然在台北市裡比比皆是，她隨便從北市列管須拆除的建物去比對，這類狀況屢見不鮮。

游淑慧質疑，市府是否都沒有在清查比對？只要建物使用執照還在，就可以將其列為防空避難所，而不管它到底是不是危險的建築？建築管理工程處長虞積學解釋，避難所有列入許多早期公寓，市府也有多做一件事，就是將目前所有的公共設施納入防空避難所。

游淑慧批評，市府將公共設施列為防空避難所，就是要讓民眾知道有別的地方可以避難，但民眾並沒有辦法分辨，哪種是「安全的防空避難所」或是「危險的防空避難所」。

她並舉例，有一棟建物被士林分局列為可容納192人的防空避難所，但仔細檢視，都發局7年以前就已經函文，要求該棟建物限期要拆除重建，而從今年的街景圖來看，這棟建物還在使用；她了解，所有權人不都更重建，市府也很無奈，但好歹不能列為防空避難所吧？

虞積學說，現在和警局合作，對公有建物以及一千多件私有建物都了解過現況，可以列為防空避難所。游淑慧強調，列入安全場所是市府的責任，重點是不能再把危樓納入，她並指出士林、北投、松山、內湖等區都有危樓被列為避難所，萬一民眾躲進去發生事故，算誰的責任？

蔣萬安說，避難所一定要是安全的，危樓就是危樓，就是不安全，會要求建管處、警察局重新盤點，即刻更新APP上的資訊，將所有危樓、不安全建物即刻剔除於名單當中。

建管處補充，目前台北市防空避難處所APP中，仍有部分列入應拆除重建之老舊建築物。建管處將全面檢視，排除此類建物避難資訊，確保民眾取得正確安全資訊。

