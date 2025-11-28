為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    支持通橋至中國廈門翔安機場？ 陳福海：金門人都支持

    2025/11/28 16:17 記者吳正庭／金門報導
    被問及是否支持通橋至中國廈門翔安機場，金門縣長陳福海說金門人都支持。（記者吳正庭攝）

    無黨籍金門縣議員吳佩雯今天在縣議會質詢縣長陳福海，是否支持通橋到中國廈門翔安機場？陳福海說；「金門人都支持」，但蓋橋或隧道仍有討論空間。

    吳佩雯針對日前府會前往立法院爭取修正離島建設條例時，詢問陳福海是否支持跟中國併聯電網，以解決金門電力不足問題，陳福海並未正面回答；吳接著針對對岸興建中的翔安機場指出，未來一旦開設使用，接下來的吞吐量及龐大的經濟效益，金門鄉親也許有那種「看得到吃不到」的感覺，鄉親也希望藉由金門的地理環境爭取到一些交通上的利益方便和經濟效益。她問陳福海，如果有一天可以通橋，支不支持金門通到翔安機場，為金門帶來巨大的經濟效益？

    陳福海說，金門人都支持，金門的鄉親沒有一個不會支持，讓金門有更好的發展，怎麼可能會不支持？但是 橋通了對金門會造成車流的壓力，因此要蓋橋、蓋隧道？還有很多討論的空間。他強調，金門人沒有一個人會反對蓋橋。

    行政院大陸委員會27日也指出，政府沒有推動任何兩岸通橋的政策和規劃，至於中國廈門端興建是對岸內部事情，金門端沒有任何政策與規劃。

    金門縣議員吳佩雯質詢縣長陳福海是否支持通橋至中國翔安機場。（記者吳正庭攝）

