    首頁 > 政治

    徐國勇發豪語 高雄市長選舉只有一個字「贏！」

    2025/11/28 15:47 記者葛祐豪／高雄報導
    民進黨秘書長徐國勇今（28日）到高雄與黨公職座談時強調，高雄市長選舉只有一個字，就是「贏！」（記者葛祐豪攝）

    民進黨秘書長徐國勇今（28日）到高雄與黨公職座談，參加市長初選的林岱樺、許智傑都來了，針對2026高雄市長選舉，徐國勇強調，民進黨中央對高雄市長選舉只有一個字，就是「贏！」

    大罷免後，徐國勇展開全台各地民進黨的黨公職座談，今天下午來到高雄，除了高雄市議員出席踴躍，投入市長初選的立委林岱樺、許智傑也從台北立法院趕回參加。

    針對廉政會的調查，林岱樺受訪表示，廉政會很明確，一審判決之前不做處分，也體認到她完全配合調查，她也等同法院層級來面對廉政會；很高興廉政會知道有力證據的呈現，以無罪推論，她對自己的清白也有自信。林岱樺預告，12月27日會在鳳山市議會旁的台糖用地，舉辦三山大造勢的最後一場。

    徐國勇從屏東趕來，遲到20分鐘，媒體問他「林岱樺涉詐領助理費案，廉政會做出決議，要在一審判決出爐後才做處分，林岱樺可以繼續參加初選，但萬一她出線，但一審被判決有罪的話，要怎麼處理？」

    徐國勇回答說，廉政會是獨立機關，處理事情時，連黨主席都不能干涉，也不能給任何指導；至於媒體問的「萬一林岱樺出線，但一審被判決有罪的話如何處理」，這是假設性的問題，不方便也不適合回答。

    徐國勇強調「廉政會的決定我們都要尊重」，接下來就是初選，針對民調，黨中央一定是公平、公開、公正，「兄弟爬山各自努力，民進黨一定會在高雄繼續執政！」民進黨中央對高雄市長選舉只有一個字，就是「贏！」

    媒體又問「高雄市長初選已經沒有協調的空間？」徐國勇說，現在是按照既有規定處理，如果有人要退出，是他的自由，不退出就進行初選。譬如彰化協調機制，4個人都不退，就以參考式民調，但他解釋說，這不是以民調定輸贏，而是綜合式民調，做為提名參考，但高雄不是，「高雄是初選區、彰化是徵召區，一樣是民調，意義不一樣」。

