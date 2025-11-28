新竹縣長選舉民調藍營3選將都輸鄭朝方 小笠原欣幸這樣解讀

新竹縣長2026選舉民調藍營3選將都輸鄭朝方 ，日本學者小笠原欣幸這樣解讀。（照片取自小笠原欣幸臉書）

台灣明年11月將舉行九合一選舉，民調公司近期公布藍營鐵票區的新竹縣長選舉民調，3名藍營人士的民調都輸綠營的竹北市長鄭朝方，對此民調，清大人文社會學院學士班榮譽講座教授日本學者小笠原欣幸，發文提到這份民調中也顯示賴清德和楊文科的滿意度，認為國民黨在新竹縣的基本盤仍相當穩固，鄭朝方的支持率尚不明朗，回歸政黨對決，或許是國民黨候選人獲勝的關鍵。

小笠原欣幸提及，許多人認為新竹縣是國民黨的鐵票區，現任縣長楊文科2屆8年任期屆滿，目前國民黨内有3位人士角逐其繼任者：副縣長（前縣議會議長）陳見賢、竹縣第一選區立法委員徐欣瑩和縣第二選區立法委員林思銘。民進黨方面，竹北市長鄭朝方被認為會是參選的民調對比對象。

而從艾普羅公布的民調，3位國民黨潛在候選人與假想對手—民進黨鄭朝方的支持率對比。結果顯示，鄭朝方的支持率高於3位國民黨人士。在國民黨人士中，徐欣瑩支持率最高，與鄭朝方相差2.9個百分點；林思銘位居第二，與鄭朝方相差12.2個百分點；陳見賢排名第三，與鄭朝方相差18.5個百分點。但該調查還詢問縣民對總統賴清德和縣長楊文科的滿意度。結果顯示，38.4%的受訪者對賴清德表示滿意，49.6%表示不滿意；58.8%的受訪者對楊文科表示滿意，32.6%表示不滿意。民調清楚表明，國民黨在新竹縣的優勢地位沒變。

他認為，民進黨鄭朝方在此次民調中領先可能得益於新竹科學園區的外溢效應。然這是明年新竹縣長選舉的首次民調，未來的支持率尚不明朗，無需過度解讀。

但從賴清德和楊文科的滿意度可以看出來，國民黨在新竹縣的基本盤相當穩固。鄭朝方的勝算在於盡可能淡化民進黨色彩，避免政黨對決，並突顯在竹北市的治理成績。

對3位國民黨人士來說，因自2001年以來，國民黨在竹縣已執政長達25年，維持政策連續性和穩定性，回應新居民對變化的期待，且回歸政黨對決，或許是國民黨候選人獲勝關鍵。

