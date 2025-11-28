烏樹林大火後 南市環保局長人事異動引發臆測

南市環保局長許仁澤日前調任市府參事，仍兼任代理環保局長職務。（記者蔡文居攝）

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場日前發生大火，南市環保局長許仁澤當晚立即趕抵現場處理，由於正值市議會定期會期間，這場大火，議員砲聲隆隆，甚至有議員要求他下台負責。南市府本週發布派令，許仁澤調任市府參事，消息傳出，引起各界臆測。

許仁澤今天受訪澄清，強調沒有委屈，也與火警無關。這是他個人公務生涯的規劃，調任參事後，因環保局一職便空缺下來，他仍兼任代理局長職務。外界說法、猜測並不正確，但他也不想多說什麼。



據了解，許仁澤是以政務官任職環保局長一職，市府參事則是12職等的事務官。由於市長黃偉哲明年底即將卸任，許仁澤將隨市長卸任去職，調任參事反而對他公務人員的資格是一種保障。市長黃偉哲的做法，是體恤他仍有事務官資格，也是對他一種肯定，避免明年任期結束後，其公務人員資格也隨之喪失。

南市環保局人員說，外界傳言局長許仁澤是因烏樹林大火而下台的說法，並不正確，何況現在他兼任環保局長一職。

最近議會開議期間，多位議員紛紛針對烏樹林大火提出質詢，甚至有國民黨議員要求許仁澤為這場大火下台，但同為藍營的市議員蔡淑惠認為，大火後續還在處理中，環保局長許仁澤這時候更不該就此不管，要求必須留下來坐鎮處理。

