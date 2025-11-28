為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    批賴清德對中共2027軍備節點「一日數變」 蔣萬安：嚴肅對待還是操作？

    2025/11/28 16:14 記者甘孟霖／台北報導
    台北市長蔣萬安28日出席市政總質詢。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德26日舉辦記者會，指出中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備及複合式威脅，並宣布以1.25兆預算厚植國防。台北市長蔣萬安今（28日）指出，賴總統說法已經對人民造成緊張，且這樣的國安議題說法卻一日數變，到底是嚴肅對待還是操作？都可以公評。

    蔣萬安今至議會市政總質詢，國民黨籍市議員游淑慧問他，2年前賴清德說當選後台海戰爭機會最低，但現在突然又說中共可能武統，今年7月蔣萬安也與賴清德於城鎮韌性演習同框，現在台灣是否已經變成熱點？戰爭已經成為現實？

    蔣萬安說，賴總統的說法已經對人民造成緊張，賴清德先是在外媒投書、開了記者會，然後在臉書上發新聞稿，但到了傍晚又改變說法，身為總統對於這麼嚴肅、重大的國安議題，說法都可以一日數變，到底是很嚴肅看待這個問題？還是只是拿出來做個操作？大家都可以看到，都可以公評。

    游淑慧追問蔣是否認為賴清德只是說說？蔣萬安說，身為總統這樣嚴肅的議題，又特別點出具體時間點，對於國家安全有重大威脅的事件，應該是非常嚴肅，且賴清德應該有國安團隊給予的各項情資。

