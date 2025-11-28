為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    《台灣全民安全指引》發放 苗縣要求2週內完成

    2025/11/28 15:45 記者蔡政珉／苗栗報導
    台灣全民安全指引普發，苗縣即日起配送，估2週內完成發放。（資料照）

    國防部全民防衛動員署製作民防手冊《台灣全民安全指引》，苗栗縣政府民政處表示，接獲通知今（28）日起由廠商印製完成後會直接配送到各鄉鎮市公所，之後視各鄉鎮市公所透過里長或里幹事交由鄰長發放給家戶，民政處要求2週內完成發放。

    苗栗縣政府民政處指出，接獲通知《台灣全民安全指引》透過民政系統發放，苗栗縣於今日由印製紙本的廠商配送給各公所，民政處也要求須在2週內完成發放作業，讓各戶皆能拿到台灣全民安全指引，目前僅有泰安鄉公所收到。

    苗栗縣人口較多的苗栗市公所、竹南鎮公所皆表示，目前尚未接到廠商送至公所的《台灣全民安全指引》，之後將由里幹事與里長聯繫，透過鄰長發放至各家戶。

    另外，苗栗縣政府民政處表示，苗栗縣在之前的國防部全民國防手冊（範本）基礎，結合苗縣防空避難處所、急救醫院、急救站、臨時供水站、配售（給）站、戰（災）時災民收容救濟站等資訊，修訂「苗栗縣全民國防應變手冊」，民眾若有需求可至縣府網站首頁後依序點選縣政資訊、主題服務、全民國防下載。

