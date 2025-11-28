為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川習通話後對台灣問題保持沉默 分析：為美方提供籌碼

    2025/11/28 15:04 編譯孫宇青／綜合報導
    川普與習近平24日通話後，在台灣問題上保持沉默，引起各方不同解讀。（法新社檔案照）

    川普與習近平24日通話後，在台灣問題上保持沉默，引起各方不同解讀。（法新社檔案照）

    《華爾街日報》27日報導，美國總統川普近日與中國國家主席習近平通話後，在台灣問題上並未公開發表看法，引起部分人士擔憂。不過，政治學者指出，川普保持沉默實際上是為美方提供籌碼，「你不會希望川普在未準備好談論台灣前談論台灣」。

    據報導，多年來，大多數美國總統都拒絕回答美國是否會捍衛台灣民主，使其免於中國共產黨的軍事接管。這種「戰略模糊」輔以對台灣自衛的援助，以及在太平洋地區強大的軍事存在，一直是美國嚇阻中國的關鍵。

    然而，隨著中國軍力日益增強，以及習近平向世界傳達台灣屬於中國的訊息，包括在24日與川普的通話中也傳達了此一訊息，使一個問題再次浮上檯面：「（美國）少說多做是否足夠？」

    有鑑於台灣的生存依賴美國的軍事支持，因此川普的沉默，以及他有意疏遠美國傳統盟友，令台北方面一些人擔心，川普可能會為了與中國達成貿易協議而調整對台灣的支持力度，就像他曾利用美國對烏克蘭的支持作為與俄羅斯達成潛在和平協議的籌碼一樣。

    台灣大學政治學者南樂（Lev Nachman）表示，台灣民眾希望聽到「美國當然會支持你們」，但美國不會這麼說，川普也不會這麼說。

    一些分析人士認為，川普在台灣問題上的公開沉默為美方提供了籌碼。

    華府智庫「捍衛民主基金會」中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）表示，儘管台美貿易談判仍在繼續，但美國仍在不斷批准向台灣出售大量武器，「習近平在這次通話中針對台灣問題施壓，反映出他對川普未能給予中國所期望的措辭轉變感到失望」。

    智庫「大西洋理事會」非常駐資深研究員、前總統拜登的國家安全會議台灣事務主任朴雄（Marvin Park）表示，川普一直奉行戰略模糊政策，「無論是第一任或第二任，他都未隨意或輕率地談論過台灣問題，你不會希望川普在準備好談論台灣之前談論台灣」。

    對於川普與習近平通話後，對台灣問題保持沉默一事，台灣政府國家安全官員解讀為華府不認同習近平對台灣的主權聲索。川普先前曾表示，他已從習近平那裡得到保證，只要他還在白宮，中國就不會攻擊台灣。

    即便如此，台灣的存亡最終仍依賴美國軍事力量，台灣人心中依然縈繞著擔憂：「如果中國發動攻擊，美國卻不來救援，那該怎麼辦？」

    對此，南樂表示，這個問題本身就對台灣的安全有著實際的影響。他認為，雖然美國的沉默或許能嚇阻中國，但也可能削弱台灣民眾的決心，「我們是否相信美國會來，對民眾保衛台灣的意願有著非常大的影響」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播