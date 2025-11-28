基隆自來水有油氣 童子瑋：追查、補償齊頭並進

基隆河被油污污染，自來水八堵抽水站已設攔油索並停止抽水。（記者盧賢秀攝）

基隆河被油污污染，昨天基隆信義區、安樂區、七堵區和仁愛區陸續傳出自來水有油味，衣物清洗受污染，民眾需買水喝。議長童子瑋表示，已請團隊介入協助，要求環保局追求污染源並依法開罰，爭取水公司應有補償。

自來水公司第一區管理處指出，新山淨水場淨水設備都清洗乾淨，改用新山水庫的蓄水，確定原水和清水檢驗合格後才送水，昨天晚上也緊急排水。市議員鄭文婷表示，仍有住戶自來水還有油味，購買礦泉水使用，造成民眾不便。

童子瑋表示，環保局已在基隆河設置攔油索，並沿線追查可能的污染源，他並要求環保局全面調查、掌握來源，若查出不法情事，務必依法開罰，絕不寬貸任何影響用水安全的行為。

此外，他將要求自來水公司完整評估，包括清洗水塔與水管的費用補貼、因排水造成的用水量異常減免、必要時提供替代民生用水，以及家戶受污染後衍生的檢驗與後續補償。

部分家戶自來水仍有油味。（記者盧賢秀攝）

自來水油污事件，議長童子瑋要求追查、補償齊頭並進。（記者盧賢秀攝）

