4人較勁！彰化縣長類初選開打 黃秀芳祭出「W」密碼

立委黃秀芳說，視覺融入彰化的「化」字，也有彰化英文首字母「C」的意涵，圖形宛如動態彩帶，發想來自彰化縣縣徽。（黃秀芳競辦提供）

民進黨選對會已與4位爭取明年彰化縣長提名參選者達成共識，將以「類初選」模式在12月15至18日擇一天晚間進行市話民調，4人皆可派員全程觀察；本屆縣長選舉失利，這次有意捲土重來的立委黃秀芳，與其身兼初選競辦總幹事的立委陳秀寳，今在其競辦文宣主視覺設計理念，斗大的「Ｗ」圖像，帶出「團結像繩索」的視覺設計概念，流暢線條與多種顏色，現代感十足。

黃秀芳說，視覺融入彰化的「化」字，也有彰化英文首字母「C」的意涵，圖形宛如動態彩帶，發想來自彰化縣縣徽，象徵所有人團結舞動彰化的力量，隱含她的治理哲學，地方共感、群體節奏、向心合一。

黃秀芳表示，很多人不知道彰化縣縣徽圖案，設計靈感由意像如「Ｗ」縣徽，彰化發展早，具有深度文化底蘊，更有無比溫暖的人情味，所以視覺設計也呈現「團結像繩索」的概念， 透過動態彩帶，集合不同色調象徵產業融合、族群融合、議題融合、派系融合、政黨融合，全縣團結共創更亮眼的彰化。

陳秀寳也說，這個主視覺設計，很符合彰化目前要蛻變的精神，它有各種元素的融合，代表彰化是多元發展，期盼「秀芳有藍圖、彰化有願景」，呼籲民眾若接到民調電話，能夠唯一支持黃秀芳。

爭取4人除了黃秀芳外，還有立委陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富。

爭取彰化縣長提名的立委黃秀芳，競選看板主打「W」帶出「團結像繩索」的視覺設計概念。（記者張聰秋攝）

立委陳秀寳（左）今在黃秀芳（右）競辦，兩人同框公布競選看板設計理念。（黃秀芳競辦提供）

彰化縣縣徽。（圖擷取縣府官網）

