    首頁 > 政治

    漏網鏡頭》羅智強轟「我們都是烏克蘭人？」 卓榮泰一動作回應

    2025/11/28 14:38 記者陳逸寬／台北報導
    被突然點名的行政院長卓榮泰轉頭望向勞動部長洪申翰，神情帶著一絲好奇，似乎對自己在國是論壇被點名感到意外。（記者陳逸寬攝）

    國民黨立委羅智強今（28）日在立法院國是論壇再度砲火全開，直指總統賴清德的國防與兩岸路線正把台灣推向更高風險。面對賴清德日前拋出的「中國可能在2027年武力犯台」警訊，羅忍不住反問：「台海的和平何時將被戰爭籠罩？」

    羅智強接著將矛頭轉向俄烏戰爭，痛批美國提出的「28點和平計畫」，直言「割地、獻武、不得加入北約，就是投降協議」。他並翻出民進黨當年力挺烏克蘭的言論，當場點名行政院長卓榮泰：「民進黨都是烏克蘭人？台灣也要當烏克蘭人？要不要再講一次？」

    被突然點名的行政院長卓榮泰注視羅智強，隨後轉頭望向一旁的勞動部長洪申翰，兩人專注看著羅滔滔不絕的發言。聽完後，卓榮泰拿起手中的筆點了點自己的頭，洪申翰則報以略帶無奈的微笑。

    對於羅智強滔滔不絕的發言，卓榮泰訝異地張嘴看著他，一旁的洪申翰則報以略帶無奈的微笑。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰聽完羅智強全程發言後，只用手中的紅筆點了點自己的頭，似乎無言以對。（記者陳逸寬攝）

    國民黨立委羅智強在立法院國是論壇上火力全開，直指政府國防與兩岸政策將台灣推向高風險。（記者陳逸寬攝）

