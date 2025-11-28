賴清德台南論國事開放鄉親「質詢」 現場只有「她」不行

總統賴清德28日到台南正統鹿耳門聖母廟參香祈福。（記者王姝琇攝）

總統賴清德今日到台南正統鹿耳門聖母廟祈福，致詞時他特地向鄉親報告國事，讓民眾了解國家是如何照顧人民，現場還開放「質詢」，他特別指著立委陳亭妃說：「現場鄉親都可以（質詢）只有她不行。」互動趣味！

賴清德表示，今天回到台南與鄉親見面，也到孔廟獻匾，更重要的是為全台灣級台南鄉親向媽祖及眾神明祈福；他也提及近年來政府照顧人民的政策，他說，台灣經濟進步稅收增加要照顧人民，國民黨執政時期是萬萬稅，現在是一直減稅，台灣收入前1%的人繳稅，讓4、50%的人民不用繳稅，減稅之後增加照顧，0到6歲國家幫你養，比老人年金還要好。

此外，學子讀書也由政府來補助，國家用教育栽培人才，個人透過教育取得專業知識，改善個人生活，在台灣經濟進步之際，不要再發生沒錢讀書的事情；另長照政策，政府每年花1000億元照顧長輩，全台超過15000個長照據點，超過10萬位服務員，而有1100至1200億元提供0~6歲補助預算，照顧家庭老小，這就是這2年中央在做的事情，他逗趣地說，「若要下期分享，我再回到台南與大家講。」

賴清德強調，台南是民主聖地，我們共同守護台灣，我們大家要團結，不同黨沒有關係，但是要是同一國，面對外來勢力我們團結，他們就不敢欺負我們，團結也就是土城精神。

賴清德也分享到國際對台灣的觀點，他說，台灣民主全世界有目共睹，經濟面有半導體和電子零組件等產業，台灣腹地不大，只有2300萬人，表現超過日韓全世界都說讚，此外，台灣更是全世界愛心最多的國家，鄰近國家發生事情寄付（捐款）更是不少，而當台南發生事情 也受到來自各國關心與捐款，「作為台灣的總統，我感到非常驕傲！」

總統賴清德致詞逗趣地與民眾互動，開放鄉親「質詢」，站一旁的立委陳亭妃除外。（記者王姝琇攝）

總統賴清德28日回到台南參鄉。（記者王姝琇攝）

