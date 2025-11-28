徐榛蔚全額補助吉安市場改建還增修「霸王條款」 議員批獨厚自己人

縣議員楊華美批花蓮縣長徐榛蔚，預算編列過度集中，獨厚聽話的鄉鎮長。（記者花孟璟攝）

吉安鄉長游淑貞被視為徐榛蔚接班人，明年將問鼎花蓮縣長，結果吉安鄉公所去年爭取中央補助北昌市場改建，鄉公所自籌款1.4億元由縣府全額補助，縣議員楊華美今痛批縣府「獨厚自己人」，因超過法定上限，縣府還修「霸王條款」解套！

無黨籍花蓮縣議員楊華美批，吉安鄉公所提報北昌市場修建計畫1.9億元，申請花東基金補助5500萬元，但縣議會都還沒同意，媒體就報導縣長徐榛蔚已同意全額挹注吉安鄉公所1.4億元自籌款。

楊華美說，吉安鄉屬於財政一級鄉鎮，依縣府補助辦法最高給10%就是1千多萬元，徐卻承諾吉安鄉1.4億元，抨擊徐榛蔚赤裸裸不遵守法規，甚至去年7月修「縣政府對所轄鄉鎮市公所補助辦法」，於第9條增列霸王條款「其他經本府專案核定事項，不受第6條補助比率限制」，完全就是留後門、方便縣府獨厚吉安鄉長自己人，聽話的鄉鎮長資源就多！

花蓮縣長徐榛蔚則強調，明年4460多萬、後年9000多萬，案子分年編列，面對議員楊華美質疑「為什麼吉安鄉可以全額，其他鄉公所市場建設就要自籌」，徐榛蔚竟答「光復鄉第一市場縣府也有補助1400萬元」！楊華美要徐榛蔚答應，應「拿2億元來補助光復鄉災區」，徐榛蔚當場卻不置可否。

光復災區縣議員蔡依靜則攤開災區空拍圖，痛心表示「重災區現在還是像戰地一樣」！她痛批明年縣預算編列完全不見縣府誠意，沒編列災區重建經費，「只會說中央有270億元」，災民撤離的收容所量能不夠，又不准垂直撤離，卻連疏散撤離旅宿補助都沒有；其他包括暫置場堆放巨量土石的環境疑慮、農業電力設施恢復針對台電要求的農民自負額，縣府也沒有自行編列，「難道又要等明年才要追加預算」？

花蓮縣府去年七月修訂縣府補助鄉鎮公所辦法，直接無視鄉鎮財政分級的補助比率，增訂「霸王條款」替特定鄉鎮長開脫。（記者花孟璟攝）

