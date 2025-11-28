賴清德贈匾台南孔廟 呼籲團結護台灣

總統賴清德在孔廟致詞時呼籲團結守護台灣。（記者洪瑞琴攝）

總統賴清德今（28）日前往全台首學台南孔廟，為其親題匾額「川流敦化」主持揭匾典禮。賴清德在致詞時以當前國際情勢為切入點，強調台灣正處在關鍵時刻，面對外來威脅，團結遠比分歧重要。他指出，「不同黨派不要緊，同一國家最要緊；外來侵略者最怕被侵略者團結，最愛看到被侵略者分裂、放棄。」呼籲社會在多元民主環境中，仍要把國家安全與共同利益放在首位。

賴清德表示，台灣已努力走到今日的民主成果，更應謹慎面對各種可能的分化操作。他強調，只要台灣人民保持團結，就能降低外部威脅的影響，讓國家持續向前。他也提醒，大環境的不穩定不能阻礙台灣的教育與人才發展，這更是國力競爭的根本。

賴清德重申「教育平權」是他心中重要信念。他指出，不論孩子來自哪一個家庭或地區，只要肯念書、願意學習，政府就應該提供協助。他強調，從補助學費到改善學習環境，每個努力向上的孩子，都應該得到公平機會。他提到，台灣近年持續提升高等教育品質，其中包括政府自2023年至2027年投入的970億元「高教深耕計畫」，以及「台灣橋梁計畫」與「青年百億海外圓夢基金」，希望能讓年輕世代具備國際競爭力。

賴清德進一步表示，他期許未來30年台灣能在物理、化學、醫學領域至少誕生3位諾貝爾獎得主。他強調，台灣的科研與教育具備實力，只差臨門一腳，而這一腳正需要政府資源、學術界努力與全社會的支持。他也承諾，政府會持續協助15至30歲的年輕族群走出國門，親身感受世界多元樣貌，累積經驗、拓展視野，成為未來國家進步的核心力量。

今日「川流敦化」匾額的揭匾，不僅象徵文化傳承，也呼應賴清德所強調的理念—在變動的世界中，台灣必須像川流般持續前進，如敦化般厚植文化與教育，用團結與人才奠定國家的長遠穩定與繁榮。

