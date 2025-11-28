竹市議會民進黨團批市府預算浮編卻不加碼普發1萬 保留400多案預算

新竹市議會民進黨團批市府預算浮編情況嚴重，已列出400至500案的預算保留案，為市民把關監督。（記者洪美秀攝）

新竹市府編列115年度總預算達467億元，較今年多出近170億，創歷史新高，市議會今天延會審議，經黨團協商無果。民進黨團批市府浮編預算嚴重，包括要編6.2億價購裝潢世紀鑫城的公有辦公空間，卻未提出市政中心規畫，就連普發現金5千元也誠意不足，籲加碼發1萬元，加上已編40多億預算還債卻仍編1.2億的債務付息，都是不合理虛編預算，黨團已提出400至500案預算保留，要求市府應提出說法或自行刪減，以符合市民需求。

民進黨市議員曾資程提到，市府因沒有大型建設規畫及編不出預算科目，把從中央拿到的統籌分配款40多億拿來還債，明年上半年市府已零負債，竟仍編1.2億的債務付息，而新增近170億預算僅全市民普發現金5千元，誠意不足，黨團已提案籲市府加碼到普發1萬元。並將1.2億的債務付息做為全市免費營養午餐預算。而普發現金除多編2300萬元，還不合理編7500萬行政費，明顯不合理。

市議員楊玲宜也提到，市府編6.2億要價購及裝潢世紀鑫城的公有辦公空間，卻提不出長遠的新市政中心規劃，甚至造成各局處辦公廳舍分散亂象，恐讓市民洽公無所適從。再者竹市污水處理中心二期擴建經費未編列，在客雅水資源中心處理污水已滿載情況下，突顯市府不重視民生基礎工程需求。且觀光活動經費爆增9300多萬，同樣是浮濫編列。

黨團總召陳建名強調，市府明年度總預算規模雖創歷史新高，卻看不到亮眼重大建設規畫，黨團已提出400至500案預算保留，籲市府檢視預算不合理處，自行刪減或提出說帖，黨團將謹守為市民把關監督精神，不讓市府浮編的預算強渡關山。

新竹市議會民進黨團批市府預算浮編卻不加碼普發1萬，要求市府應普發現金加碼到1萬元。（記者洪美秀攝）

