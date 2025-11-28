在野醞釀邀賴總統國情報告 綠：合於規範、在野支持預算可談

賴清德26日宣布未來8年將投入1.25兆元國防特別預算，建構台灣的防衛體系。（資料照）

賴清德總統宣布投入1.25兆元國防特別預算，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥拋出邀賴總統赴立院做國情報告，民眾黨團說，若民進黨不再阻擋，讓民意可以切實監督賴清德總統，黨團會列為考慮。對此，民進黨團表示，如果在野黨有誠意邀約，讓政府透過國情報告來跟社會大眾討論國防特別預算，樂見其成，同時強調，這必須在立法院處理合於規範，加上願意支持預算，可談、可對話、可討論。

民眾黨團副總召張啓楷表示，賴清德現在更有責任跟民眾講清楚，所謂2027年北京當局完成武統台灣的目標，雖然他後來自打嘴巴、加了一個「準備」，但問題還是非常嚴重，製造恐慌讓人民擔心，賴清德應該出來把所謂編列1.25兆特別預算，以及美國總統川普、美國國會否認2027武統台灣的相關言論，如何讓人民安心，他有責任要講清楚。

張啓楷強調，邀請賴總統到立法院做國情咨文，這是民眾黨長久的主張，而且也是賴清德在競選總統時主動提出的，他自己嚴重跳票，不管是國情咨文或是針對2027武統等言論，如果民進黨不要再阻擋，讓民意可以確實監督賴清德總統，「我們會列為考慮，隨時邀請賴清德總統隨時來立法院，只要他願意來」。

民進黨團書記長陳培瑜回應，國情報告必須合於規範，如果在野黨有誠意邀約，讓政府透過國情報告來跟社會大眾討論國防特別預算，讓政府能合理性地去談對台灣的意義，樂見其成。她強調，前提是必須基於彼此對等，賴總統是國家元首，立法院處理必須合於規範，再加上願意支持預算，就可談、可對話、可討論。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，依「立法院職權行使法」，立法院的作為都是必須在合憲合法的情況下進行，過去賴清德也表達，只要是合憲的憲政機關的要求，他願意以國家元首職權來進行說明。他強調，必須合法合憲，在此前提下，賴清德不排除到國會進行國情諮文的說明，他都是採取如此的開放態度。

