    出席僑生座談會 韓國瑜趕場自虧：週五院會忙碌 精神非常萎靡

    2025/11/28 13:59 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委萬美玲辦公室、華僑救國聯合總會今天在立法院舉辦「從留學到留台-打造友善僑外生環境」座談會，立法院長韓國瑜受邀出席致詞。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨立委萬美玲辦公室、華僑救國聯合總會今天在立法院舉辦「從留學到留台-打造友善僑外生環境」座談會，立法院長韓國瑜受邀出席致詞。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨立委萬美玲辦公室、華僑救國聯合總會今天在立法院舉辦「從留學到留台-打造友善僑外生環境」座談會。立法院長韓國瑜在上午院會後，趁空出席表示，希望在台灣營造更多溫暖的國際環境，讓台灣這塊土地孕育出一批批更優秀的華僑子弟，身為院長，他能做什麼一定全力以赴；韓也開玩笑說，今天院會非常的忙碌，他越來越老了，體力不夠、精神也非常的萎靡，下午還要開會，沒辦法陪大家。

    韓國瑜表示，馬來西亞在台灣讀書的學生有十萬，變成馬來西亞再海外支持中華民國最重要的一股力量，所以我們幫留學生打造一個友善的環境 非常的重要。

    韓國瑜以「螞蟻的世界」為例，蟻后要負責傳宗接代，「那公蟻啊，就負責讓傳宗接代成功就對了」；兵蟻是打仗的，誰來侵犯巢穴，兵蟻就攻擊，另外還有工人的工蟻，負責做工找食物。永遠會看到幾隻螞蟻遊手好閒、吃飽沒事做，大家好奇為什麼牠們不做事，結果搖晃牠們發現所有的螞蟻都驚慌失措，大家抱頭數串，可是這幾隻平常懶散的螞蟻突然活潑起來，立刻擔任危急狀況的指揮官，整個蟻群就親這幾隻遊手好閒的螞蟻來指揮。

    韓國瑜表示，我們對華僑、僑生和各地留學生營造一個友善的環境非常重視，有一天台灣地動山搖，發生天災巨變，誰最關心台灣？一定是這一群 在台灣留學過的學生或是海外華僑，他跟我們是真正心靈上融合在一起的。盼在台灣營造更多溫暖的國際環境，讓台灣這塊土地孕育出一批批更優秀、不分本國外國的子弟，以及更重要華僑的子弟，希望這個目標大家一起來完成。

    韓國瑜表示，身為院長，他能做什麼一定全力以赴，請萬美玲委員不要客氣。因為今天禮拜五，院會非常的忙碌，體力也不夠，也越來越老了，精神也非常的萎靡。他要休息一下充個電，下午還要繼續開會，所以沒辦法陪同大家，祝福所有在座的嘉賓。

