藍營中市長選戰派誰迎戰何欣純？ 黨主席鄭麗文這樣說……

國民黨主席鄭麗文（中）至清水參拜紫雲巖，立委楊瓊瓔（左二），江啟臣妻子劉姿伶（右二）陪同。

國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜並與支持者座談，媒體問及台中市長選舉立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔有意迎戰綠營何欣純，藍營會進行黨內初選嗎？鄭麗文表示，國民黨這周三中常會剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照通過的提名辦法提名，若有兩人以上，有高度意願參選，就會啟動相關程序辦理。

鄭麗文今日座談會由台中市議長張清照、前議長張清堂兄弟陪同，與海線國民黨員和里長座談，立委楊瓊瓔全程陪同，立法院副院長江啟臣因與台中市長盧秀燕參加和平專案，今日仍在山區視察，江啟臣妻子劉姿伶代表出席，她致詞表示，和平距離清水很遠，江啟臣無法參加座談會。

媒體詢問市長提名議題，鄭麗文表示，國民黨周三中常會剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照通過的提名辦法提名，以現任為優先，現任縣市長政績好，沒有現任要尋求提名，要看各縣市狀況，若有二位以上有高度意願參選，就會啟動相關程序，在特別辦法中很清楚說明，透過協調，不然就初選，還有藍白合內容也照辦法走。

鄭麗文強調，希望提供未來參選同志最有利競選空間，以勝選為最高指導原則。

