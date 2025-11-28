為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    2017斷交後首次！巴拿馬跨黨派議員訪台 林佳龍：期許重啟新夥伴關係

    2025/11/28 13:24 記者方瑋立／台北報導
    「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）巴拿馬共同主席、國會議員柯恩（Manuel Cohen）與德格拉西亞（Roland Ameth De Gracia）近日率團訪台，外交部長林佳龍27日設午宴歡迎並強調期許兩國持續深化合作，開創新夥伴關係。（外交部提供）

    「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）巴拿馬共同主席、國會議員柯恩（Manuel Cohen）與德格拉西亞（Roland Ameth De Gracia）近日率團訪台，外交部長林佳龍昨（27）日中午設宴歡迎時強調，訪團不畏中國壓力堅定來訪，期待兩國持續深化合作，開創互惠雙贏的新夥伴關係。

    林佳龍今天在臉書說，這是自2017年台巴中斷正式外交關係以來，首次有巴拿馬國會議員訪台，意義格外重大。他特別感謝柯恩與德格拉西亞兩位議員率團，其中柯恩早在2011年便曾訪台，是長期堅定支持台灣的老朋友；德格拉西亞則於日前出席副總統蕭美琴在歐洲議會的演說，林佳龍當時亦在現場與德格拉西亞交流合影。

    林佳龍強調，台灣與巴拿馬分別位於印太第一島鏈與美洲交通樞紐，皆具重要戰略地位。巴拿馬運河是全球航運與物流命脈，堪稱「世界橋梁」；台灣則在半導體供應鏈中扮演關鍵角色，驅動全球人工智慧產業發展。

    林佳龍向訪團表示，台灣珍視與每一位民主夥伴的情誼，台巴兩國也具備龐大的合作潛力，我政府願以開放、務實態度與巴拿馬共同推進雙邊合作，展開互惠共榮的新夥伴關係。

    柯恩代表訪問團致詞時表示，台灣堅持民主、重視人權，是國家發展的典範。他感謝台灣分享科技研發成果，讓世界受惠於奈米晶片與人工智慧等尖端科技。他並強調，「巴拿馬人民從未忘記台灣的情誼」，此次跨黨派訪團橫跨多個政黨，代表的是巴國人民的心聲與主流意見，也期盼透過國會外交持續深化雙邊合作，並透過雙方的自由貿易協議促進經貿往來持續成長。

    近期中南美洲友人接連訪台，此次巴拿馬訪團已是林佳龍本週接待的第三個拉丁美洲訪團。林佳龍表示，每一次與外賓交流，對方均不約而同肯定台灣的民主價值，顯示即使相隔千里，彼此仍因共享的理念而相互欣賞。他也強調，台灣願與所有民主夥伴繼續同行，攜手為世界帶來穩定與繁榮。

