    鄭麗文參拜紫雲巖觀音 喊話讓藍營繼續執政中市

    2025/11/28 14:15 記者張軒哲／台中報導
    國民黨主席鄭麗文（中）與藍營支持者座談。（記者廖耀東攝）

    國民黨主席鄭麗文今日至台中市清水區紫雲巖參拜祈福，並與藍營支持者座談，台中市長盧秀燕與立法院副院長江啟臣因和平專案在山區視察缺席，鄭麗文表示，台中市有盧秀燕這名好市長，她們女力當家，讓大家安全、安心，呼籲台中市明年下一屆市長選舉繼續讓藍營執政，讓台中經濟、教育與社會福利更加穩定。

    鄭麗文說，這8年盧秀燕執政，讓台中發展成為全國指標，台中市政欣欣向榮，女人當家讓台灣安全，讓社會安定，這才是台灣精神價值，不是一天到晚製造對立仇恨，她痛批「青鳥」沒禮貌、沒大沒小，製造混亂，這些都不是台灣的年輕人，台灣的年輕人都是包容有國際觀。

    鄭麗文說，賴清德執政，國會多數不受尊重，台灣民主最大受益者是民進黨，民進黨這批人飛黃騰達、吃香喝辣、榮華富貴，另外，兩岸兵凶戰危，俄烏戰爭將落幕，但台灣開始點火玩火，若觸發戰爭要付出無法挽回代價。

    鄭麗文說，台灣目前要拚經濟，不要再拚政治，台灣目前缺電，沒有電力就沒有競爭力，但台中火力發電廠燃煤機組火力全開，要台中市民用肺發電，因為缺電，影響國際廠商投資台灣意願，她今日到台中，希望台中繼續延續國民黨愛民拚經濟的用心，讓國民黨繼續執政。

