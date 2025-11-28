為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨喊徐春鶯案是政治操作 民進黨：勿模糊焦點

    2025/11/28 13:25 記者陳政宇／台北報導
    民進黨今強調，徐春鶯被羈押是因為涉嫌犯罪，重點不是族群身分或黨派背景。（圖取自民進黨臉書）

    民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉嫌詐欺、違反「銀行法」及「反滲透法」等罪嫌，新北地院昨裁准羈押禁見；民眾黨則要求檢調，別再政治操作、葬送司法公信力。對此，民進黨今（28日）強調，徐春鶯被羈押是因為涉嫌犯罪，重點不是族群身分或黨派背景，呼籲民眾黨停止模糊焦點。

    前年一度傳出將被民眾黨納入不分區立委名單的中配徐春鶯，涉嫌在2024年總統大選及2022年直轄市長期間，涉受中國指示替民眾黨總統候選人柯文哲、當時無黨籍的台北市長候選人黃珊珊站台、造勢、宣傳支持，另又涉房產詐貸及經營地下匯兌。新北地檢署昨訊後依「反滲透法」、「刑法」詐欺等罪嫌，有逃亡及串滅證之虞，向法院聲押禁見徐女獲准。

    民進黨今天透過臉書表示，曾被考慮列入「不分區立委安全名單」的中配徐春鶯，因為涉嫌詐欺、介選，而遭到羈押。民眾黨第一時間的聲明竟然要求檢調「別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍」，疑似藉由徐春鶯案件質疑司法公信力，完全搞錯重點。

    民進黨說，根據新北地檢署新聞稿所說明徐春鶯這次遭偵辦、羈押的原因，一是涉嫌以不實文件詐貸新台幣約2000萬元，觸犯「刑法」詐欺罪。二是涉嫌從事兩岸地下匯兌約新台幣1000萬元，違反「銀行法」。三是涉嫌依據指示資助、宣傳特定市長候選人與總統候選人，違反「反滲透法」。

    民進黨直言，並非如民眾黨聲明所言「無從得知所涉案件之理由」，而「未經正式判決前，應推論為無罪」是大家都知道的法律原則，更是司法程序的底線，但這並不是讓特定政黨或人士拿來政治操作的說詞。

    「請民眾黨停止模糊焦點！」民進黨強調，重點不是徐春鶯的族群身分或黨派背景，重點是，不管任何人都不應該違法；而司法檢調單位，本來就該打擊犯罪、偵辦不法行為。

